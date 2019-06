Cette app liste toutes les citations cultes des films Marvel à la façon de la Bible

Si certains sites web répertorient déjà les citations cultes des films Marvel, cette application baptisée MCU Bible Verse a l’avantage de lister la totalité des dialogues des longs métrages composant l’univers.

La Bible des citations Marvel

Comme l’indique The Verge, c’est le développeur américain Sean Lennaerts qui est à l’origine de cette Bible de Marvel. Dans les faits, rien de plus simple, il suffit de ce rendre sur l’application dédiée à cet usage et de renseigner un mot clef dans la barre de recherche.

Par la suite, vous aurez accès à toutes les fois où ce mot a été utilisé dans les 22 films de Marvel. Plutôt que d’avoir droit aux chapitres et aux versets traditionnellement utilisés dans la Bible, l’app utilise les parenthèses pour renseigner le nom du film et la minute à laquelle le mot que vous avez cherché est utilisé.

Il y a quelques jours, Sean Lennaerts a partagé son application dans un thread Reddit dédié à Marvel. Celui-ci compte plus de 38 400 votes pour plus de 800 commentaires.

Il semblerait que le développeur ne se soit pas attendu à un tel succès, puisqu’il a ensuite partagé un second message indiquant « I’m blown away. (I Ant-Man 105:06) » (pour « Je suis époustouflé »). Entre temps, il a également affiché une citation aléatoire sur la page d’accueil de sa Bible Marvel ainsi que la possibilité de pouvoir cliquer sur une citation pour afficher le contexte d’une citation avec le dialogue qui précède et succède à celle-ci. Sean Lennaerts ajoute qu’il songe déjà à d’autres fonctionnalités.

En attendant, vous n’avez plus qu’à tester l’outil pour afficher vos citations préférées. Vous pouvez également les copier pour les ajouter à votre clipboard.

