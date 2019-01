Apple préparerait un nouveau modèle d’iPod Touch !

Certains fournisseurs présents sur le CES ont glissé quelques indiscrétions à Macotakara, un site japonais dont les sources sont généralement fiables et qui s’est empressé de relayer la rumeur.

Un appareil pour ceux qui ne veulent pas de smartphone ?

En juillet 2015, juste avant la sortie des iPhone 6S et 6S Plus, Apple profitait de l’été pour dévoiler l’iPod Touch 6ème génération. Un modèle qui avait pour objectif d’offrir un appareil à tous ceux qui voulaient profiter d’Apple Music sans avoir à investir dans un iPhone, l’iPod Touch étant traditionnellement moins cher que les smartphones de la marque à la pomme. Ce « baladeur mp3 » était en effet vendu 239 euros en version 16 Go et 369 euros en version 64 Go, ce qui en faisait l’appareil mobile Apple le moins cher à cette époque, loin des prix affichés de l’iPhone 6 voire de l’iPhone 5C.

Avec son large choix de couleurs, ce produit était donc un bon investissement à l’époque, d’autant plus qu’il tourne aujourd’hui sous iOS 12 alors que d’autres appareils sortis commercialisés au même moment peinent à suivre au niveau des performances. Cependant, ses composants commencent à dater légèrement puisque l’iPod Touch de 6ème génération est équipé d’une puce A8 qui est insuffisante pour des applications de réalité augmentée, d’un port jack (pour les nostalgiques) et d’un bouton d’accueil qui ne bénéficie pas de Touch ID.

Si on peut se demander aujourd’hui quel est l’intérêt d’un tel appareil, on trouve encore des personnes qui ne souhaitent pas avoir de smartphones mais aimeraient profiter de certains services comme Apple Music, un appareil photo avec synchronisation de photos avec le Wifi ou encore d’une console de jeux portable.

Et celui-là, il ressort quand ?

Quelles caractéristiques pour le nouvel iPod Touch ?

Du côté des caractéristiques, on s’attend à une puce plus récente, un écran plus grand (de la même taille que l’iPhone 8) et un lecteur d’empreinte digitale Touch ID. En revanche, la présence d’un port jack reste en suspens étant donné le public cible de cet appareil pensé avant tout pour écouter la musique.

Pour avoir plus d’informations, il faudra désormais attendre un communiqué ou une présentation officielle d’Apple à ce sujet.