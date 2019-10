Apple s’apprête à lancer ses AirPods Pro, avec de nombreuses nouveautés

Plus tôt cette année, Apple a actualisé les AirPods, mais il ne s’agissait que d’une mise à jour mineure. Les AirPods 2 disposent d’un boîtier qui peut être rechargé sans fil et d’une toute nouvelle puce, mais l’apparence de ce modèle reste la même que celle de la première génération.

Cependant, il semblerait que la firme de Cupertino s’apprête à lancer une toute nouvelle version de ses AirPods plus tard cette année, ou au début de l’année 2020, qui s’appelleraient a priori : AirPods 3 ou AirPods Pro. Les écouteurs redessinés sont censés être encore plus chers que les AirPods 2 et pourraient être présentés dès la fin octobre, au cours du prochain keynote.

Un tout nouveau design pour les prochains AirPods

Par la même occasion, Apple devrait lancer quelques nouveaux appareils, dont l’iPad Pro 2019, ou encore un nouveau Mac Pro et le prétendu MacBook 16 pouces. Selon China Economic Daily, les AirPods Pro pourraient bien se joindre à cette liste. La principale nouveauté des AirPods Pro est l’annulation du bruit, cette nouvelle paire d’écouteurs pourrait arriver dans les magasins à temps pour la période de Noël.

En termes de prix, la version Pro serait encore plus coûteuse que les AirPods 2. Ils pourraient coûter jusqu’à 260 dollars contre 159 $ et 199 $ aux États-Unis pour les premières générations. Un rapport distinct, provenant de la même source, affirme que les AirPods 3 auront une conception métallique qui devrait améliorer la dissipation de la chaleur.

Des rapports antérieurs indiquaient qu’Apple travaillait sur un tout nouveau design pour les AirPods. Les AirPods Pro pourraient être équipés d’embouts en caoutchouc, ce qui aide à réduire le bruit.