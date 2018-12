Les aspirateurs Dyson V7 et V8 en promo à -30% sur Amazon 🔥

Aujourd’hui, Amazon offre une très gĂ©nĂ©reuse promotion sur les nouveaux aspirateurs de la marque britannique Dyson. Le gĂ©ant du e-commerce propose tout d’abord une vente flash sur le modèle V7 Fluffy qui expire dès ce soir (selon le stock disponible) et qui permet d’Ă©conomiser 30% sur le produit. L’aspirateur Dyson V8 est lui aussi en promo de 20% pendant quelques heures. C’est le moment ou jamais d’en profiter, les stocks sont très limitĂ©s.

Amazon fait chuter le tarif du Dyson V7 Fluffy de 30%

Alors qu’on se rapproche de NoĂ«l, Amazon n’hĂ©site pas Ă intensifier les ventes flash et les promotions sur les produits les plus populaires de la plateforme marchande. Aujourd’hui, c’est Dyson qui est mise Ă l’honneur avec deux aspirateurs en forte rĂ©duction pendant les heures qui viennent.

Il y a d’abord l’aspirateur Dyson V7 Fluffy qui voit son tarif baisser de 429€ Ă 299€ seulement – soit une remise de 30% sur le produit. Cet aspirateur sans fil est Ă©quipĂ© d’un rouleau doux (pour les sols durs), d’une mini brosse motorisĂ©e (pour les tissus d’ameublement) et brosse douce (pour les surface fragiles). Avec une autonomie de 30 minutes, il est aussi capable de s’occuper de tous les poils d’animaux. L’offre disponible sur Amazon s’accompagne d’une garantie de 2 ans.

Aspirateur Dyson V8 Absolute aussi en réduction

Le second aspirateur Dyson en rĂ©duction sur Amazon n’est autre que le rĂ©cent modèle V8 Absolute. La remise s’Ă©lève Ă 20%, avec le produit qui passe de 529€ Ă 426€. Certes, elle est un peu moins intĂ©ressante que la vente flash sur le V7 Fluffy, il n’empĂŞche que le produit est encore plus exceptionnel.

Au niveau des performances, il possède 40 minutes d’autonomie avec 4 brosses incluses : la brosse rouleau doux (pour les sols durs), la mini brosse motorisĂ©e (pour les tissus d’ameublement), la brosse douce (surfaces fragiles) et la brosse motorisĂ©e Ă entraĂ®nement direct (idĂ©ale pour les tapis et moquettes). Le V8 Absolute est Ă©galement sans fil, et, comme le V7 Fluffy, il possède un filtre qui retient les allergènes.

Dyson, la référence pour les aspirateurs ?

Si le fabricant britannique Dyson connaĂ®t aujourd’hui un tel succès pour ses aspirateurs sans sac colorĂ©s, c’est parce qu’il s’est positionnĂ© comme un innovateur sur le segment de l’Ă©lectromĂ©nager. Alors que ses aspirateurs sont très rarement en promotion, cette vente flash Dyson sur Amazon tombe Ă point.

On a vu quelques promotions similaires lors du Black Friday qui s’est tenu en novembre dernier, mais c’est tout Ă fait exceptionnel. La marque d’Ă©lectromĂ©nager n’a pas besoin de baisser ses tarifs pour convaincre ses clients d’opter pour une technologie bien plus hygiĂ©nique et efficace que la quasi-totalitĂ© des appareils disponibles sur le marchĂ©.