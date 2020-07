Asus Zenbook 15,6 pouces : le bon plan idéal pour les étudiants (-200€)

Vous êtes à la fin du lycée et souhaitez acquérir un ordinateur plus puissant ? Ce Asus ZenBook de 15,6 pouces sera le compagnon idéal pour vous accompagner dans votre première année à l’université. Le ZenBook 15,6 vous est proposé au prix de 799 euros au lieu de 999 euros. Un bon plan pour des étudiants ou les plus nomades d’entre vous.

Asus est particulièrement connu pour ses ordinateurs portables à l’occurrence pour la série ZenBook. Ces ordinateurs portables sont disponibles en plusieurs tailles. Cependant, ce bon plan est disponible seulement pour la version 15,6 pouces. Le processeur implanté à l’intérieur est un Intel Core i5-10210U de dixième génération avec 8 Go de mémoire vive. Ce duo de composant vous permettra de faire tourner parfaitement l’Asus ZenBook.

Au niveau de la dalle, Asus vous propose un écran de 15,6 pouces Full HD. Celui-ci conviendra pour des tâches courantes. La dalle vous procurera un bon contraste cependant, la luminosité est un peu frêle. Un autre point positif provient de l’occupation de la dalle. Vous vous trouverez une télévision avec de très fines bordures, un design soigné et ses atouts se ressentent. La batterie pourra faire tourner le tout une dizaine d’heures, tout dépendra des programmes utilisés.

Un design très bien réussi pour ce ZenBook

Vous pourrez utiliser ses 512 Go de stockage en SSD très rapide. Au niveau des connectiques, vous retrouverez deux ports USB-A 3.1 et 2.0. Un autre port USB-C très pratique pour la recharge et un SSD externe. Vous pourrez retrouver le port jack 3,5 mm ainsi qu’un port de carte SD, parfait pour les photographes. Un point que nous souhaitons préciser, l’Asus ZenBook 15,6 pouces ne possède pas de carte graphique dédiée. De ce fait, vous pourrez utiliser que la partie graphique du processeur, ne pensez pas à jouer à de gros jeux dessus.

En bref, vous pourrez acquérir cet Asus ZenBook 15,6 pouces au tarif de 799 euros au lieu de 999 euros sur Amazon. Courez vite vers ce bon plan ! Vous pouvez retrouver par la même occasion notre test du Zenbook Pro. ou une autre gamme de la marque Asus.

