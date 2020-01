Aux entreprises encore sur Windows 7, Microsoft conseille d’acheter de nouveaux PC

Comme vous le savez peut-être déjà, Microsoft mettra fin à sa prise en charge de Windows 7 le 14 janvier. Passé ce délai, sauf pour les sociétés qui vont payer pour une extension de prise en charge, Windows 7 ne pourra plus recevoir de mises à jour, ce qui exposera ses utilisateurs à des risques de sécurité.

Microsoft a déjà rappelé cette fin de prise en charge à plusieurs reprises, en encourageant les utilisateurs à migrer vers Windows 10 (et ce n’est plus gratuit).

Pour les entreprises, il est temps d’acheter de nouveaux ordinateurs (Surface, de préférence)

En revanche, pour les entreprises, la firme de Redmond recommande de carrément acheter de nouveaux ordinateurs sur lesquels Windows 10 est préinstallé.

C’est ce qu’on découvre dans une publication de Microsoft concernant la fin de Windows 7 et la migration vers Windows 10 pour les entreprises.

Dans la FAQ de la page, la firme indique : « Pour profiter des dernières capacités matérielles, nous vous recommandons de passer à un nouveau PC avec Windows 10, comme les appareils de la famille Surface. Comme alternative, les PC Windows 7 compatibles peuvent être mis à niveau en achetant et en installant une version complète du logiciel. »

Et bien qu’une simple migration vers Windows 10 avec les machines existantes reviendrait moins cher sur le court terme, Microsoft estime que : « Tous les PC de plus de quatre ans peuvent vous coûter plus cher que vous ne le pensez. Les PC de plus de quatre ans sont trois fois plus susceptibles d’avoir besoin de réparations, ce qui entraîne 128 heures de perte de productivité – un coût à la fois en temps et en argent. La maintenance et la réparation de ces appareils peuvent coûter jusqu’à 515 $ par PC par an. Les nouveaux appareils Surface coûtent moins cher que le PC moyen il y a huit ans. »

Malgré les avertissements de Microsoft, et son offre de mise à jour gratuite vers Windows 10 pendant une durée limitée, beaucoup de personnes et d’entreprises utilisent encore Windows 7 actuellement.

On estime que le nombre de personnes qui utilisent Windows 10 n’a dépassé le nombre d’utilisateurs de Windows 7 qu’au mois de janvier 2019.

Sinon, afin d’aider les entreprises dans cette migration, Google a récemment annoncé qu’il proposerait encore une prise en charge pour Chrome pour Windows 7 pendant 18 mois après la fin de prise en charge du système d’exploitation.