Avant Noël, Samsung propose des offres exclusives chez Darty

Leader mondial du marché du smartphone, Samsung propose plusieurs gammes, pour tous les budgets. Darty a décidé de mettre en avant les flagship de la marque cette année, et proposer des réductions sur les modèles des gammes S20, Note20, et Z Fold2. Le moyen parfait pour faire plaisir ou se faire plaisir avant Noël.

Samsung Galaxy S20, quatre flagship dans la même gamme

Samsung a été particulièrement actif cette année avec sa gamme S20. Au premier semestre, la marque a sorti trois modèles, les S20, S20+ et S20 Ultra. Tous les trois ont énormément de points communs, comme leurs écrans QHD+ proposant un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Tous trois d’une taille différente, ils proposent la même surcouche Android, OneUI, l’une des plus aboutis du moment, et le même SoC maison, la puce Exynos 990, couplée à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Une nouvelle fois, les S20 se distinguent sur la partie photo, avec des résultats excellents pour tous les capteurs. Le S20 Ultra est le plus abouti, avec son Zoom X100 et son capteur principal de 108 Mpx. Pour tout savoir sur ce modèle, Vincent l’a testé en vidéo :

Le dernier venu de la gamme, le S20 FE, reprend la plupart des caractéristiques des S20, mais à un tarif plus contenu. Parmi les différences, le plus grand choix de coloris, le dos en polycarbonate (les S20 sont en verre), et la RAM qui passe à 6 Go. C’est un excellent compromis, si vous cherchez l’équilibre entre design et puissance. Jusqu’au 30 décembre chez Darty, tous les smartphones de la gamme S20 ont droit à une réduction de 100€ pour tout retrait en magasin :

Voir les offres sur les S20

Samsung Note20, une gamme stylée

Comme chaque année, Samsung a profité de l’été pour présenter deux nouveaux modèles dans sa gamme Note. Les Note20 et Note20 Ultra reprennent les forces des S20, avec un design très épuré, OneUI, et des photos de haute volée. Particularité de cette gamme, le S Pen apporte des interactions supplémentaires, et les Samsung Galaxy Note20 sont avant tout pensés pour ceux qui recherchent le meilleur de la performance et les créatifs.

Cette année le gaming devient une part importante de la gamme, avec la compatibilité avec xCloud de Microsoft. Le service de Cloud Gaming vous permet de jouer sur votre smartphone Samsung, avec une manette compatible. Jusqu’au 30 décembre, vous bénéficiez de 200€ de remise immédiate pour tout retrait en magasin :

Voir les offres sur les Note20

Samsung Galaxy Z Fold 2 : le nec plus ultra

C’est le smartphone qui fait rêver. Le Samsung Galaxy Z Fold2 est un concentré de technologie avec son écran pliant nouvelle génération. Ses 12 Go de RAM, sa puce Snapdragon 865+ et ses 256 Go de stockage en font aussi une bête de puissance. Samsung a fait d’immenses progrès entre le Fold et le Z Fold 2, notamment au niveau de l’écran avant, qui est maintenant au niveau des écrans des S20.

Chez Darty, le Samsung Galaxy Z Fold 2 est disponible avec 200€ de remise immédiate pour tout retrait en magasin. Pour retrouver l’offre, c’est par ici :

Voir les offres sur le Fold2