[Avant-Première E3 2019] Nous avons testé FIFA 20 à l’EA Play

Tous les ans, le petit rituel de la fin d’année pour EA Sports et pour de nombreux joueurs du monde entier c’est la sortie du nouvel opus de FIFA. Cette année, l’événement est daté au 27 septembre 2019 sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC pour de nouvelles parties folles sur FIFA 20 ! À trois mois de sa sortie, Presse-citron à pu mettre la main dessus le temps de deux matchs pour voir les premiers changements !

FIFA 20 – Un premier avant-goût positif ?

Annoncé ce weekend, lors de l’EA Play 2019 (contrairement aux autres années où Electronic Arts annonce on jeu avant l’événement), FIFA 20 a tout de suite commencé par de bonnes surprises. En effet, la principale nouveauté de cet opus sera le retour du mode « Street ». Nommé « VOLTA » dans le jeu, les nostalgiques de FIFA Street sur PS2 (et en 2012 sur PS3 et 360) pourront de nouveau s’affronter dans la rue, dans différents stades (des bidonvilles, aux luxurieux rooftops à Tokyo) vous allez pouvoir vous affronter en 3vs3 sans gardien. En 4vs4 avec ou sans gardien ou bien encore en 5vs5. Un mode histoire sera présent avec également un genre de mode carrière où vous allez composer vous même votre équipe ! Malheureusement, le mode « Volta » n’était pas jouable sur le salon. C’est donc deux matchs de FIFA 20 « basique » que nous avons pu essayer !

Que pouvons-nous dire donc de FIFA 20 ? Si ce n’est que c’est une bonne surprise. Alors attention, les jeux comme FIFA ont tendance à beaucoup évoluer entre leur version de l’E3 et leur version finale, alors ne nous emballons pas. Cependant, FIFA 20 propose une physique améliorée et plus réaliste permettant une conduite de balle plus naturelle et agréable. Le joueur de champ semble moins attaqué et plus libre, nous permettant quelques folies une fois la balle au pied (nous faisons bien sûr allusion aux gestes techniques). La précision du stick droit fut améliorée afin de pouvoir faire de nouvelles passes précises et ne plus se retrouver avec des choses folles comme c’est le cas avec FIFA 19.

Le jeu semble également un peu plus dynamique et simple, est-ce que le gameplay du mode « VOLTA » vient changer la donne ? Il est bien trop tôt pour le confirmer, cependant, ce FIFA 20 s’est montré séduisant sur l’ensemble des deux matchs. Le temps d’adaptation entre FIFA 19 et FIFA 20 semble plus rapide qu’avec les anciens opus ! On espère qu’Electronic Arts poursuivra sur cette voie pour le développement de son jeu !

FIFA 20

-> Sortie prévue pour le 27 septembre 2019

-> PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC