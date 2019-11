Avec l’IA, Adobe vous met sur la photo, même si vous n’y êtes pas

La semaine dernière à l’occasion d’Adobe Max, sa grande conférence annuelle à Los Angeles, le géant des outils de design a annoncé et la démonstration de nombreuses nouveautés autour de la retouche d’image et de son, la plupart d’entre elles fonctionnant désormais avec une part d’intelligence artificielle.

Parmi ces démos, celle de Project All In, qui permet d’ajouter facilement une personne dans une photo quand celle-ci n’y figure pas. Grâce à la technologie Adobe Sensei, Project All In utilise l’intelligence artificielle pour analyser deux images distinctes, identifier la personne manquante et les copier-coller automatiquement dans l’image principale. Tant que vous avez une photo de votre oncle quelque part, vous pouvez vous assurer qu’elle sera ajoutée au portrait de famille – sans passer des heures à pratiquer vos compétences en outils Lasso dans Photoshop.

Vous serez désormais toujours sur la photo, même si vous êtes le photographe

Dans la démonstration, l’ajout est donc entièrement automatisé et tient compte du contexte dans lequel il est effectué. Si vous êtes par exemple avec des amis ou en famille et que vous voulez faire une photo de groupe, vous pouvez prendre séparément le groupe, puis ensuite au même endroit et dans le même cadre, la personne qui a pris la première photo (et qui ne figure donc pas dans le groupe). L’outil repère la personne seule, pratique un détourage précis de façon totalement automatique et instantanée, et ajoute cette personne de façon pertinente et cohérente dans le groupe, à la bonne échelle.

Une fonctionnalité qui non seulement permet de gagner un temps considérable, mais qui ouvre même la voie à des montages simples auxquels le grand public n’avait pas accès jusqu’à présent, sans trépied ni retardateur.

On ignore en revanche encore quand cette nouvelle fonctionnalité sera disponible et sous quelle forme (app mobile, plugin Photoshop ?).