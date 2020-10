Avec plus de 5,7 millions d’euros récoltés, le Z Event entre de nouveau dans l’histoire

Vous ne connaissez pas encore le Z Event ? Alors qu’il s’agit de l’un des plus beaux et des plus incroyables événements au monde ? Qui est Français ?

Le Z Event est un événement caritatif lancé par les deux streameurs Zerator et Dash en 2016 à Montpellier. L’idée ? Réunir une cinquantaine de streameurs et influenceurs pour faire un gros marathon autour du jeu vidéo pendant un week-end pour récolter des dons pour une association.

La première édition a réuni près de 170.000€ pour l’association « Save the Children » en 2016. La seconde édition en 2017 avait réuni plus de 500.000€ pour « La Croix-Rouge ». Plus d’un million d’euros en 2018 pour « Médecins Sans Frontières ».

L’année dernière, le Z Event réalisé un record incroyable puisqu’avec plus de 3,5 millions d’euros de récoltés pour « l’Institut Pasteur », il s’agissait de l’événement caritatif ayant rapporté le plus d’argent de l’histoire sur Twitch ! Réunissant au passage un total de 592.000 viewers en simultanés pour le pic d’audition ! Tout simplement beau et historique. En 2020 ? Ils sont allés encore plus loin !

5,7 Millions pour Amnesty International

Ce #ZEVENT2020 a officiellement amassé 5.724.377 euro de dons pour @amnestyfrance . Merci à tous pour votre mobilisation. Merci à tous pour votre confiance. Merci à tous pour votre énergie. On se retrouve au #ZEVENT2021 … ? pic.twitter.com/SUv2ul53Xf — Z Event (@ZEventfr) October 18, 2020

C’est donc vendredi soir que le Z Event 2020 a débuté. L’objectif ? Réunir le plus d’argent pour l’association Amnesty International. Et cette année, l’organisation fut vraiment compliquée à cause du COVID. Malgré cela, l’événement fut maintenu. L’idée du Z Event est de réunir la cinquantaine de streameurs dans un même lieu à Montpellier et de vivre le week-end ensemble.

Cette année, exceptionnellement, certains streameurs ont pu réaliser cela à distance. Malgré cela, les organisateurs n’étaient pas très confiants et n’imaginaient pas battre l’incroyable record de l’année dernière. Et pourtant, c’est bien 5,7 millions d’euros qui ont été récoltés pour Amnesty International en l’espace d’un week-end !

Depuis cette nuit une heure du matin, c’est terminé, le Z Event est clôturé ainsi que la boutique pour acheter des t-shirts et des masques. C’est un nouveau record mondial incroyable pour un événement caritatif ! Un record qui est pour les gameurs et qui est français.

Résumé d’un week-end complètement fou

#ZEVENT2020, ça démarre. On espère vous voir en grand nombre pendant tout ce week-end sur https://t.co/eV5BzWqtrI Et moi c’est icihttps://t.co/x7laIM5A2W pic.twitter.com/n1KfXbPfAu — ZeratoR (@ZeratoR) October 16, 2020

C’est donc le vendredi 16 octobre à 18h que la quatrième édition du Z Event est officiellement lancée par Zerator. Cette année, c’est 41 streameurs qui se préparent à partir en LIVE pendant 54 heures jusqu’au lundi 19 octobre à minuit !

Un mariage au Z Event

Nous avons immense l’honneur de vous inviter au mariage de @Jeel_TV & @Maghla_, une union célébrée à l’occasion de ce #ZEVENT2020 ! Nous vous attendons très nombreux à 14h30 sur https://t.co/zpzAkXMp2p 🥳 pic.twitter.com/3lYJi85iCT — Z Event (@ZEventfr) October 17, 2020

Samedi 17 octobre, l’événement c’était le mariage entre les streameuses Jeel et Maghla ! Une cérémonie pleine d’émotion, avec des invités de marque. Si vous avez raté cela, ne craignez rien. Frédéric Molas (alias le Joueur du Grenier) vous offre une magnifique vidéo qui résume cet événement unique dans une vie !

Interview de Cecile Coudriou, présidente d’Amnesty France

Amnesty réuni une communauté de 7 millions de bénévoles. Est ce que vous voyez déjà ce que ça fait un million ? #ZEVENT2020 pic.twitter.com/jGW13r0FG9 — Z Event (@ZEventfr) October 17, 2020

Le samedi 17 octobre à 17h, le maître de cérémonie Zerator interviewait la présidente d’Amensty France : Cecile Coudriou, l’occasion de présenter l’association Amnesty International, une association avec 7 millions de bénévoles.

UN MILLION D’EUROS

C’EST FAIT !! UN MILLION D’EURO EN 25 HEURES DE LIVE !!! 100.000€ amassés en moins de quinze minutes ! Quand on s’y met tous ensemble, on peut tout faire, même faire crasher PayPal !#ZEVENT2020 pic.twitter.com/t4LjyoW8N2 — ZeratoR (@ZeratoR) October 17, 2020

Samedi 17 octobre 2020 toujours à 19h, cela fait 25h que le Z Event 2020 est lancé et voilà que le palier du premier million d’euros est passé ! Le Z Event est de nouveau en route pour marquer l’histoire.

Un moment incroyable et historique puisque c’est la première fois que le palier est atteint aussi tôt dans l’histoire du Z Event ! Un moment d’anthologie partagé par Amnesty France.

1 million d’euros lors du #ZEVENT2020 !!! Difficile de décrire ce que l’on ressent actuellement… Une infinie gratitude pour les organisateurs @zerator, @tpdach, pour les streamers mobilisés et pour les donateurs ! On continue ! ✊🏿✊🏾✊🏽✊🏼 pic.twitter.com/jZhjGLxs05 — Amnesty France (@amnestyfrance) October 17, 2020

Question pour un Streameur ft Samuel Etienne

Le samedi soir à 20h, le présentateur de France Télévision Samuel Etienne était l’invité du Z Event pour présenter « Question pour un Streameur ». Une émission bien entendue inspirée de « Question pour un Champion » animée par ce dernier. Le présentateur a passé la journée avec les équipes du ZEvent.

1,5 MILLION D’EUROS

UN MILLION CINQ CENT MILLE EURO !!!! Les nombres sont encore plus impressionnants quand on les écrit en toutes lettres ! Il reste 12h de marathon pour @amnestyfrance . Jusqu’où irez-vous ?! pic.twitter.com/T2VmBGKSGJ — Z Event (@ZEventfr) October 18, 2020

Le dimanche 18 octobre 2020 à 12h30, le cap des 1,5 million d’euros sont dépassés ! Il restait alors 12h pour faire exploser tous les scores et c’était plutôt bien parti. Quelques heures plus tôt, ZeratoR partageait un graphique qui montrait à quel point l’édition 2020 était en avance sur les dons des précédentes années.

Riot Games (League of Legends) offre 20.000€ !

Merci beaucoup à @RiotGamesFrance qui répond présent, comme tous les ans pour le #ZEVENT2020 ! pic.twitter.com/GmC1IFMIwT — Z Event (@ZEventfr) October 18, 2020

Le dimanche après-midi, on découvrait que ce n’est pas que les gameurs qui sont généreux, mais c’est aussi les entreprises ! Car oui, les développeurs de Riot Games (League of Legends, Valorant…) ont fait un joli don de 20.000€ !

5000 Masques écoulés en 4 minutes

Aussitôt arrivés, aussitôt écoulés. Les 5000 masques #ZEVENT2020 de la boutique se sont vendus en moins de 4 minutes. Tu parles d’une vente flash. pic.twitter.com/JYwXp3WVXy — ZeratoR (@ZeratoR) October 18, 2020

Le dimanche après-midi pour faire gonfler les dons, des masques aux couleurs du Z Event 2020 ont été mis en ligne. Ils étaient limités à seulement 5000 exemplaires. Ce fut pire qu’une vente flash puisque les 5000 sont partis en 3 minutes et 26 secondes seulement !

2 MILLIONS D’EUROS

VOUS L’AVEZ FAIT !!! LES 2 MILLIONS D’EURO SONT ATTEINTS !!! #ZEVENT2020 pic.twitter.com/n9jDBehlIz — ZeratoR (@ZeratoR) October 18, 2020

Le dimanche 17 octobre 2020 à 18h12, le cap des 2 millions d’euros est franchi ! C’est encore une fois historique et c’est encore une fois plus rapide que l’année dernière ! L’histoire était vraiment en marche !

Le Skyblog du Z Event

L’incroyable Antoine Daniel nous offre une nouvelle pépite lors de ce Z Event 2020 avec la création et l’ouverture du skyblog officiel du Z Event ! Une initiative qui a fait cracher le site et les serveurs de Skyblog. L’occasion de découvrir les streameurs… Dans leur jeunesse !

3,7 MILLIONS D’EUROS

MESDAMES ET MESSIEURS, en ajoutant les bénéfices la boutique du #ZEVENT2020 à notre cagnotte nous atteignons les 3.700.000€ !! Nous avons d’ores et déjà battu le record du ZEVENT 2019, grâce à vous ! Merci à tous ! 💚💚💚 ET CE N’EST PAS FINI !!! pic.twitter.com/GbBEupljo1 — ZeratoR (@ZeratoR) October 18, 2020

Le dimanche 18 octobre 2020 à 20h, un moment vraiment historique puisque le record de 2019 est tombé. Grâce aux ventes de t-shirts, ce sont d’un coup 1,4 million d’euros qui sont rajoutés à la cagnotte pour un total (provisoire) de 3,7 millions d’euros ! Ce sont plus de 80.000 t-shirts vendus. Et la boutique devait fermer le dimanche 18 octobre à 23h59.

Une piñata qui tourne mal

Pour fêter chaque palier (du million), des piñatas ont été prévues. Pour le cap des 3 millions, c’est PA Domingo qui s’y colle. Réputé pour être maladroit, tout le monde retenait son souffle. Et c’est finalement la caméra de Lapi qui fut victime de ce shoot !

4 MILLIONS D’EUROS

Une demi-heure après le passage des 3 millions d’euros, le cap des 4 millions est lui aussi dépassé ! Le moment était complètement fou, l’objectif était d’atteindre les 5 millions d’euros !

OBJECTIF 10 MILLIONS AU TOTAL

Nous avons notre nouvel objectif pour ce #ZEVENT2020 . Si nous atteignons les 4.900.000€, nous aurons amassés 10.000.000€ tous Z Event confondus. Est-ce que vous pouvez nous soutenir une fois de plus et exploser tous les records ? pic.twitter.com/WeOTBl0RGS — ZeratoR (@ZeratoR) October 18, 2020

Le dimanche 18 octobre à 21h35, ZeratoR annonce que si le cap des 4,9 millions est atteint, le cumule des cinq Z Event atteindra les 10 millions d’euros offerts depuis 2016 ! 🔥

4,5 MILLIONS D’EUROS

4.500.000 € pour @amnestyfrance dans ce #ZEVENT2020 ! Il reste moins d’une heure ! Peut-on atteindre les 4.900.000€ et atteindre les 10.000.000€ cumulés tous Z Event confondus ?! pic.twitter.com/Nam3OrShSV — ZeratoR (@ZeratoR) October 18, 2020

À 23h15, à seulement 45 minutes de la fin de l’événement, le Z Event dépasse la barre des 4,5 millions d’euros ! Le sprint final n’était plus très loin, et personne n’était prêt !

5,5 MILLIONS D’EUROS !

Mais… que… quoi ?! On a dépassé les 5.000.000€ pour @amnestyfrance , et pas qu’un peu ! Vous êtes complètement fous ! Merci ! Merci infiniment ! On aura bientôt le total final, mais on est déjà abasourdi ! pic.twitter.com/95uTyzsUEz — Z Event (@ZEventfr) October 18, 2020

Le lundi 19 octobre 2020 à 00h15, le chiffre total des t-shirts est tombé. Après les 1,4 millions d’euros à 20h, ce sont 707,000 euros qui se rajoutent à la cagnotte pour un total de 120,000 t-shirts vendus en 50h et 2,1 millions d’euros récoltés juste avec les t-shirts ! Le montant total est de 5,5 millions d’euros à 00h15 ! 🔥

01H DU MATIN – FIN DU Z EVENT 2020 AVEC 5,7 MILLIONS D’EUROS

Fin du #ZEVENT2020 ! Merci à tous ! C’était incroyable, comme toujours ! pic.twitter.com/ljzzig9ncP — ZeratoR (@ZeratoR) October 18, 2020

C’est donc à une heure du matin pile que le Z Event s’est achevé. Au programme ? Un nouveau record historique avec 5,7 millions d’euros récoltés en 55h. Plus de 132.000 dons à un euro. Plus de 120.000 t-shirts vendus totalisant 2,1 millions d’euros. Un énorme bravo aux équipes, aux organisateurs, aux streameurs ainsi qu’aux donneurs de réaliser de si belles choses ! Plus que jamais, fier d’être un gameur français ! 🇫🇷 💚