Avengers Endgame : la bande-annonce est enfin là, préparez-vous 🔥 (vidéo)

Si vous n’avez pas vu Avengers Infinity War, ne regardez pas cette bande-annonce d’Avengers Endgame, car les spoilers y sont très nombreux. Pour les autres, on vous laisse l’apprécier.

On pouvait s’y attendre, les deux personnages les plus en avant dans ce trailer sont Tony Stark et Steve Rogers, avec deux destins différents. Le premier est bloqué dans l’espace quand le second est déjà en quête de solution, et semble se tourner vers le passé pour redonner une chance au futur. La photo de Peggy Carter est certainement un clin d’oeil avant un saut dans le passé pour récupérer une des Pierres d’Infinité.

Tony Stark semble en mauvaise posture, il n’a plus de vivres depuis 4 jours, et envoie un dernier message à Pepper Potts.

Avengers 4 : Ant-Man et Hawkeye à la rescousse

Petit rappel « historique », la quête de Thanos dans Infinity War était de récupérer les 6 Pierres d’Infinité pour effacer la moitié des habitants de l’univers. Lors de son claquement de doigts en fin de film, des héros majeurs comme Spiderman, Black Panther ou encore Steven Strange avaient subi ce sort.

Des absents d’Infinity War comme Hawkeye et Ant-Man sont de retour pour aider les membres de la team originelle (Black Widow, Iron-Man, Thor, Captain America et Hulk) à retourner le sort, et réparer les dégâts causés par le Titan Fou. Ant-Man semble bien un élément clé de l’intrigue et est de retour de son séjour dans l’univers quantique, et certainement une solution pour voyager dans le temps. Comme pressenti, Clint Barton est bien au Japon sous l’apparence de Ronin et il semble déterminé à en découdre.

Le titre dévoilé : Avengers Endgame

C’est une surprise, la suite d’Infinity War s’appellera donc Avengers Endgame, et Thanos devra s’accrocher, tous les héros semblant déterminer. Pour une fois Marvel a réussi à ne pas trop en dévoiler dans une bande-annonce, aucune scène de combat n’étant présente dans ce trailer d’Avengers Endgame. Un personnage annoncé comme important dans ce quatrième volet est cependant absent de ce trailer : Captain Marvel. Mais avant la sortie du film, un ou deux nouveaux trailers devaient être disponibles.

Il ne reste plus qu’à patienter jusqu’au 26 avril 2019 pour découvrir Avengers 4, qui marquera aussi la conclusion de la phase III du MCU, et il semble que le destin de certains héros soit déjà scellé.

Thanos au repos

Alors que les trailers mais surtout le film Avengers Infinity War étaient très centrés sur Thanos, ce dernier est absent du trailer (on aperçoit sa silhouette et son costume pendant quelques secondes). Il a accompli sa tâche et semble avoir trouvé la paix, en attendant les représailles des Avengers.

La bande-annonce d’Avengers Endgame en Français

Vous avez été plusieurs à nous la demander, voici la bande-annonce officielle d’Avengers 4 en français :

C’est une belle journée pour la licence Marvel avec l’annonce du jeu Marvel Ultimate Alliance 3 : The Black Order qui sortira en exclusivité sur la Nintendo Switch en 2019.