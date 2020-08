Back to School : Samsung officialise des offres sur les Galaxy S10 et S20

Alors que le mois de septembre approche à grands pas, Samsung vous aide à préparer la rentrée avec le Back to School. À cette occasion, le constructeur dévoile des réductions sur les gamme de Galaxy S10 et S20, des téléphones haut de gamme parmi les plus populaires du moment. Les réductions affichées sur la boutique officielle sont disponibles jusqu’au 31 août, après quoi elles prendront fin.

Voici les offres pour ce Back to School chez Samsung :

Pour découvrir l’intégralité des offres, c’est ici :

Découvrir les offres Samsung

Pourquoi opter pour le Samsung Galaxy S20 ?

Les premiers Galaxy S10 ont été dévoilés en 2019, au Mobile World Congress qui a eu lieu à Barcelone. Depuis, la marque a dévoilé (en mars 2020) les Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra, une nouvelle gamme qui succède aux versions 2019. Les trois nouveaux modèles sont premium, et tous peuvent être compatibles avec la 5G – ce qui est loin d’être le cas de la majorité de ses rivaux sur ce segment.

Réputée pour la qualité de ses écrans, la marque a équipé toute sa gamme de Galaxy S20 avec des écrans OLED avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. Dans l’ordre, les écrans des nouveaux smartphones mesurent respectivement 6,2, 6,7 et 6,9″ en diagonale. La marque coréenne a finalement mis de côté les écrans incurvés sur le côté, elle revient sur un format standard – et très réussi.

Pour vous faire une idée, voici notre test du Galaxy S20 Ultra :

Lors de nos tests, nous avons pu comparer l’offre photo des Samsung Galaxy S20 à la gamme rivale chez Apple, avec ses iPhone 11. Et là, le modèle le plus premium chez Apple ne peut pas rivaliser avec les photos de son concurrent coréen, particulièrement en mode nuit. Le Galaxy S20 embarque un triple module photo, pendant que les S20+ et S20 Ultra sont équipés d’un quadruple capteur photo encore plus puissant.

Pour cette opération « Back to School », Samsung affiche une remise immédiate de 160 euros sur tous les Samsung Galaxy S20. La marque propose aussi un bonus à la reprise pouvant aller jusqu’à 100 euros et la possibilité d’étaler le paiement du nouveau produit. Enfin, il inclut aussi l’assurance Samsung Care+ d’une valeur de 149€ pour tout achat avant le 31 août. Pour une gamme de téléphones qui est sortie il y a tout juste quelques mois, le coréen sort le grand jeu !

Pour voir les offres sur les Galaxy S20, c’est ici :

Voir les Galaxy S20

Les Samsung Galaxy S10 également concernés

Samsung fait mieux avec chaque nouvelle génération de smartphones, c’est un fait. Toutefois, cela ne veut pas dire que les gammes précédentes deviennent obsolètes, au contraire. En effet, les Galaxy S10 et S10+ restent des excellents smartphones, et leur rapport qualité prix ne fait que s’améliorer. Pour ceux qui ont un budget plus serré mais qui cherchent du haut de gamme, le choix sera vite vu.

Vous avez jusqu’au 31 août pour bénéficier de 210€ de réduction sur les deux Samsung Galaxy S10 et S10+. La version basique, le S10e n’est en revanche pas concerné par cette offre. Au final, vous pouvez donc prétendre au Galaxy S10 au prix de 549€, ce qui est très intéressant compte tenu de la qualité du produit.

Voir la gamme Galaxy S10

Si Samsung fait baisser drastiquement les tarifs des Galaxy S10 et S20 pour la rentrée, la marque a récemment officialisé le Galaxy Note 20. Celui-ci se décline en trois modèles : Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 5G et Galaxy Note 20 Ultra 5G. Si vous optez pour l’un de ces modèles, la marque vous offre un bonus à la reprise de votre ancien smartphone jusqu’à 100 euros.