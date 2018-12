Le Bangladesh interdit l’accès à Internet pour tous ses habitants

Selon Reporters sans frontières, le Bangladesh est à la position 146 du classement mondial de la liberté de la presse, qui en compte 180. Ce chiffre reflète parfaitement la situation actuelle du pays, où le gouvernement a une emprise considérable sur les médias ainsi que sur l’ensemble de l’opinion citoyenne.

La Première ministre fraîchement réélue, Sheikh Hasina, a gagné haut la main le scrutin de ce week-end, mais l’opposition crie déjà à la fraude électorale. Logique, quand on voit son CV bourré d’enquêtes à propos de corruption, d’extorsion de fonds, et même de complicité de meurtre.

Les réseaux 3G et 4G coupés dans tout le pays

Selon le bureau de régulation des télécommunications du Bangladesh, Internet a bien été inaccessible pendant plus d’une journée, jusqu’à l’annonce des résultats du vote destiné à choisir la nouvelle figure de proue du gouvernement. Et si vous ne le saviez pas, sachez que c’est une atteinte aux Droits de l’Homme. Condamnée par l’ONU.

Le pire, c’est que ce n’est pas du tout la première fois que cela arrive. Plusieurs fois déjà depuis le début des élections, les organes du pouvoir ont donné ordre aux fournisseurs d’accès de rendre impossible toute navigation sur le web. Officiellement, il s’agit de lutter contre les fake news et la propagande.

Le Bangladesh, une dictature ?

Ce shut down prend place dans un contexte très tendu. En effet, les 170 millions d’habitants vivent dans la peur : arrestations de masse, emprisonnement d’opposants politiques et disparitions inexpliquées sont légion dans les rues du Bangladesh. Et on ne compte plus les morts parmi le mouvement de protestation.

Que l’on soit en Chine ou non, la censure est donc très facile à mettre en place lorsque l’on est à la tête d’un pays, et plus particulièrement lorsqu’il est aussi dangereux et corrompu. Triste monde…

