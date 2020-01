Bbox Fibre Wi-Fi 6 : Bouygues Telecom présente sa nouvelle box internet

La bataille des box internet aura bien lieu. Pour bien démarrer l’année 2020, Bouygues Telecom dégaine sa Bbox Fibre Wi-Fi 6. Réservée aux abonnés fibre, elle se distingue notamment par l’intégration du Wifi 6 (a/b/n/ac). Elle promet des vitesses et distances de connexion ainsi qu’une stabilité jamais vues indique l’opérateur dans son communiqué. A l’heure actuelle, seul SFR propose une solution comparable avec sa Box 8. Orange et Free poursuivent l’aventure avec respectivement la Livebox 5 et la Freebox Delta.

Bouygues Telecom parie sur un design vertical

Contrairement à ses concurrents, Bouygues Telecom joue la carte de l’originalité. Sa Bbox Fibre Wi-Fi 6 adopte un format vertical assurant une meilleure diffusion des ondes radio en Wi-Fi promet l’opérateur. Son coloris noir brillant et ses dimensions bien plus compactes qu’une (énorme) Freebox Delta (141 x 152 x 231 mm pour 1,46 kg) lui permettront de se fondre dans n’importe quel mobilier.

Bouygues Telecom tire le parti du format vertical et intègre une molette de contrôle sur la face avant aux côtés d’un écran LCD de 320 x 240 pixels. Livré avec un module optique SFP, le modem intègre 4 ports Ethernet 1 GB/s, un seul port Ethernet 10 Gb/s, 2 ports USB-3 et un port RJ11.

Bien qu’un port Ethernet 10 Gb/s fasse partie de l’équipement, le réseau de l’opérateur ne propose pas encore de tels débits. Le parc de clients fibre s’étoffant au fil des mois, la Bbox Fibre Wi-Fi 6 est parée pour l’avenir.

Bbox Fibre Wi-Fi 6 : disponible fin janvier avec engagement

Le nouveau modem Bbox Fibre sera disponible dès la fin du mois de janvier avec un forfait Ultym Fibre. Il est facturé 24,99 euros par mois pendant 12 mois, puis 41,99 euros par mois. La souscription exige un engagement d’un an et 29 euros de frais de mise en service. Le montant des frais de résiliation s’élève à 59 euros.

Cette offre n’est disponible que pour les foyers éligibles à la fibre FTTH. Le forfait Ultym inclut un débit allant jusqu’à 1 Gb/s en descendant et 500 Mb/s en montant, les appels illimités vers fixes et mobiles en France, Europe, Suisse et 110 autres pays, plus de 180 chaînes TV, un bouquet au choix (Canal+ Series, Playzer, une clé 4G ou le bouquet Bbox Jeunesse) et le bouquet Presse avec LeKiosk.

Avec ce nouveau modem, Bbox revient dans la course. Free avait frappé un grand coup en dévoilant sa Delta, box la plus évoluée du marché selon Xavier Niel. SFR lui avait emboîté le pas avec une Box 8 intégrant elle aussi la norme Wi-Fi 6. Reste maintenant aux opérateurs à déployer un réseau fibré digne de ce nom, au-delà des grandes villes.