Bbox Smart TV : pourquoi le pack box + Samsung TV est pertinent ?

Vous hésitez à acheter une nouvelle télévision ou changer de fournisseur de box internet ? Bouygues Telecom et Samsung ont conçu une offre très intéressante qui combine les deux. L’abonnement Bbox Smart TV inclut, pour toute souscription de 2 ans à la « Bbox Smart TV », une Smart TV Samsung à prix réduit. Ce sont 3 modèles sont proposés à tarif avantageux dans le cadre de cette opération :

Vous pouvez donc économiser jusqu’à 450€ sur l’achat d’une TV 4K de Samsung.

Pour profiter de cette formule généreuse, il vous suffira donc de choisir l’offre intitulée Bbox Smart TV sur le site officiel de Bouygues Telecom. Une fois la commande passée, vous recevrez alors un mail de Samsung avec les informations pour commander votre téléviseur à mini prix en direct sur le site officiel de la marque.

L’offre Bbox Smart TV est pour le moment disponible uniquement pour des foyers qui sont raccordés à la fibre : les clients ADSL ne pourront pas (encore) en profiter. Bouygues Telecom a toutefois spécifié qu’il travaillait sur une adaptation de sa formule Bbox Smart TV aux clients DSL.

Pour tout savoir sur l’offre Bouygues Telecom Bbox Smart TV :

Bbox Smart TV : plus simple et moins cher

L’offre Bbox Smart TV est une offre parfaite si vous vouliez un nouveau téléviseur. Alors que l’abonnement est facturé 39,99€ pour la fibre, les économies réalisées sur la Smart TV Samsung permettent de baisser considérablement l’investissement sur les 2 ans. Autre point important, dès l’achat la TV Samsung vous appartient, vous n’aurez donc pas à la rendre à la fin de votre engagement.

En dehors de l’aspect financier, l’aspect pratique rentre en compte dans la qualité de cette offre Bbox Smart TV. Alors que les opérateurs proposent très souvent deux boîtiers (un pour la fibre, l’autre pour la TV), toute la partie TV est gérée en direct par la Smart TV et l’application B.tv embarquée dans la TV qui permet d’accéder à 150 chaînes et au replay. C’est donc aussi une économie de place et de consommation d’énergie.

Si vous voulez en savoir plus sur ces modèles de Smart TV, les références de Samsung sont les UE43TU7125, UE55TU7125 et UE65TU7125. Ce sont tous les 3 des téléviseurs LED 4K UHD. Ils sont compatibles avec la norme HDR 10+ et intègrent Google Assistant, AirPlay 2 et Alex.

Le nom Smart TV implique que vous pouvez installer les applications compatibles avec l’OS Samsung, Tizen. En plus de l’application B.tv qui permet de profiter des 150 chaînes TV et du replay, vous avez accès à des services comme Netflix, Disney+ ou encore MyCanal. Les Smart TV Samsung proposent un équilibre parfait entre qualité d’image et intelligence de l’OS.

L’offre Bbox Smart TV en détail

Au niveau de la tarification la Bbox Smart TV est une box internet très cohérente par rapport au reste de la gamme. Par défaut, cette formule est disponible au prix de 39,99€ par an, soit un peu moins chère que la Bbox Ultym, qui possède des caractéristiques assez similaires.

Si l’on prend en compte les économies réalisées avec la Bbox Smart TV sur le modèle de téléviseur Samsung le moins cher (à savoir 350€), l’abonnement au global revient à un peu plus de 25€ par mois pendant 2 ans. Et l’économie faite augmente avec la taille du téléviseur. La Bbox incluse dans l’abonnement Bbox Smart TV est la box internet fibre la plus haut de gamme de Bouygues Telecom.

Niveau vitesse de connexion, vous êtes servis avec un débit descendant jusqu’à 1 Gb/s et un débit en upload jusqu’à 500 Mb/s. Elle inclut aussi les appels illimités vers les fixes et mobiles en France, et vers les fixes dans plus de 110 pays. Pour l’accès à la TV, vous avez avez exactement les mêmes avantages via l’application B.tv embarquée dans votre Smart TV Samsung.

Bouygues Telecom propose d’autres avantages pour la souscription à l’offre Bbox Smart TV, comme le fait de rembourser jusqu’à 100€ des frais de résiliations chez votre ancien opérateur, ou l’abonnement Spotify Premium offert pendant 6 mois. A noter que vous recevrez une première clé 4G immédiatement à la souscription de votre abonnement, ce qui peut compenser l’éventuel délai d’attente jusqu’à l’installation de votre box internet.

Pour découvrir cette offre spéciale, c’est par ici :

