Bethesda met la pression sur Sony : sans Cross-play, les jeux sur PS4 pourraient se raréfier.

Le jeu de cartes The Elder Scrolls Legends pourrait ne jamais voir le jour sur PS4, malgré une sortie annoncée pour la fin d’année. Il s’agit d’une menace lancée par Bethesda pour obliger Sony à changer de politique concernant le refus absolu d’avoir recours au Cross-Play.

Le jeu de cartes The Elder Scrolls Legends devrait arriver avant la fin d’année sur plusieurs consoles, à savoir Nintendo Switch, PlayStation 4 et Xbox One, en plus d’être déjà disponible sur PC, iOS et Android. Cependant un changement de dernières minutes pourrait concerner Sony car l’éditeur Bethesda a mis une condition non négociable pour la portabilité sur PS4 : sans Cross-Play total, pas de jeu !

Coup de pression de Bethesda sur Sony autour du Cross-Play

C’est la politique de Sony qui est critiquée par l’éditeur, car Sony ne veut pas du Cross-play entre consoles ou PC, alors qu’il s’agit désormais d’une tendance. Sony souhaite mettre ses intérêts avant ceux des joueurs et se refuse au Cross-play pour continuer à fonctionner avec un écosystème fermé. Le dernier exemple en date concerne Fortnite, malgré son succès, Sony continue de refuser aux joueurs de PS4 de se confronter aux autres plateformes.

On peut se demander si Fortnite, le numéro 1 des jeux vidéo du moment, n’a pas réussi à faire changer d’avis Sony, comment The Elder Scrolls Legends pense y parvenir ?

La réponse de Pete Hines, vice-président du département marketing et communication est simple : « Nous sommes déterminés. On continue à démontrer que « c’est comme cela que ça doit marcher ». On avance avec le postulat que Legends doit sortir sur une plateforme permettant le cross-play et la progression cross-platform. Je suis conscient du conflit qui résulte de cette déclaration, mais nous travaillons à ce sujet. Nous parlons toujours avec Sony, mais également avec tout le monde. Nintendo, Microsoft, Google, Apple… tout le monde doit comprendre que l’on fonctionne ainsi ».

Il explique : « La manière dont le jeu fonctionne aujourd’hui chez Apple, Google, Steam ou Bethesda.net fait que peu importe où vous achetez des choses, vous les retrouverez partout. Peu importe où vous jouez, vous rencontrerez quelqu’un d’autre qui joue au même moment. Il n’y a pas de ‘C’est plus simple à contrôler ici, ou le framerate est meilleur là’. C’est un jeu de cartes stratégique ».

Pete Hines poursuit : « Sur Fallout 76, évidemment que ce serait bien de pouvoir jouer sur ma Xbox avec mon fils pendant qu’il est sur son PC, mais si nous ne pouvons pas, OK. Il y a beaucoup de jeux comme cela – je joue à Overwatch sur Xbox et il joue sur PC et nous sommes séparés. Ce n’est pas critique. Mais pour Legends ça l’est, à la fois le cross-play, la façon dont le jeu réunit les joueurs de chaque plateforme, et, encore plus important, la sauvegarde cross-platform, qui permet de reprendre sa progression peu importe la plateforme où vous jouez ».

Des termes qui sont non négociables pour Bethesda



Bethesda a ajouté : « Nous continuons de discuter avec tous nos partenaires constructeurs. Mais ces termes sont non négociables. On ne peut pas envisager une version de Legends où vous pouvez retrouver votre progression partout et une autre où vous êtes enfermé dans un écosystème. Cela va à l’encontre de ce que le jeu aspire à être ». Cela a au moins le mérite d’être clair !

La question que tout le monde se pose, suite à ce haussement de ton de la part de Bethesda, c’est : l’éditeur va t-il décider de ne plus produire de jeux à destination de la PS4, si Sony ne décide pas de changer sa position concernant le Cross-Play ?

L’éditeur répond : « C’est une très bonne question. J’imagine que la réponse est plutôt urgente, mais on ne peut pas se précipiter sur les conclusions. Que se passera-t-il s’ils disent « oui » à cela et « non » à cela ? Cela reste à voir ».

Seul le temps nous dira qui de Bethesda ou de Sony pliera, quoi qu’il en soit ce n’est pas la première fois que Pete Hines montre sa réelle frustration concernant l’impossibilité de mettre en place un total cross-play. Le mois dernier cela concernait un autre jeu, à savoir Fallout 76.