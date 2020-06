Bientôt les arrière-plan floutés et les fonds interchangeables sur Google Meet ?

La course en vue de rattraper la concurrence dans les outils de vidéoconférence continue pour Google. Depuis le développement soudain – et quelque peu forcé – du télétravail suite à la pandémie, les géants du secteur ne cessent d’améliorer leurs services et plateformes de vidéoconférence afin d’offrir l’expérience la plus satisfaisante aux utilisateurs.

Que ce soit chez Zoom, Microsoft Teams ou Google Meet, il se passe rarement quelques jours sans qu’une nouvelle annonce soit faite, révélant une nouvelle fonctionnalité, qu’elle soit d’ordre pratique, ergonomique ou sécuritaire.

Mais il reste un point sur lequel Google reste à la traine, celui de la personnalisation des arrière-plans pendant une vidéoconférence. Alors que Zoom et Teams proposent deux options qui permettent soit de flouter le fond, soit de le remplacer par une image, Google Meet n’offre aucune possibilité sur ce point pourtant important. Une lacune étonnante quand on sait par exemple que l’ingénierie de Google sait parfaitement gérer ce type de fonctionnalité, d’une part directement dans le logiciel de capture de ses smartphones Pixel (mode portrait pour la photo) mais surtout dans son autre application de messagerie vidéo Duo, dont l’un des filtres consiste justement à flouter l’arrière-plan, et de façon d’ailleurs assez harmonieuse et réaliste.

Cela ne pourrait néanmoins ne plus trop tarder. Selon le site TechRadar (dont l’article est cependant assez confus et ne cite lui-même aucune source), des documents officiels Google G Suite faisant état des fonctionnalités à venir dans Meet mentionnent « Floutage et remplacement du fond » pour mobile et PC. Des options qui pourraient arriver prochainement lors d’une mise à jour de Meet.

Une fonction cruciale pour la confidentialité

Quoiqu’il en soit, on imagine aisément que Google ne se laissera pas distancer sur ce marché devenu incontournable, et que ce type d’option sera rapidement disponible. Rappelons que la question du floutage du fond (également disponible sur Skype) ou de son remplacement par une image uploadée dans l’application n’est pas anecdotique. Nombre de collaborateurs d’entreprises contraints au télétravail et à la vidéoconférence ne sont pas forcément à l’aise avec l’idée que leur hiérarchie ou leurs collègues puissent voir en direct leur domicile, et vivent cela comme une véritable intrusion dans leur vie privée. Outre les questions de respect de la sphère privée, il y a également des soucis d’ordre esthétique. Pouvoir intégrer une image ou flouter le fond pendant une visio répond à ces problématiques.

Ce qui représente un challenge pour les plateformes de vidéoconférence, car ce type de fonctionnalité fait appel à des algorithmes d’intelligence artificielle qui sont capables de détourer en direct et en temps réel la silhouette d’une personne, ce qui est très gourmand en ressources, que ce soit au niveau du processeur de l’utilisateur ou en traitement machine sur les serveurs de la plateforme. Facebook proposait par exemple cette fonctionnalité dans son application mobile pour Facebook Live, et l’a rapidement supprimée, sans jamais expliquer pourquoi. Mais il est fort possible que ce soit justement pour des questions liées à la sollicitation de ses serveurs.

Il existe cependant des alternatives pour modifier son arrière-plan pendant une vidéoconférence. Des petits logiciels comme XSplit VCam ou Chromacam (tous les deux payants) font très bien le job, avec une petite préférence pour XSplit, dont le niveau de floutage – très réaliste au demeurant – est réglable. Une fois installés, ces applications pour Windows et MacOS deviennent des caméras virtuelles que vous pouvez choisir dans la liste des caméras de votre PC, à la place de votre webcam, à partir de Zoom ou tout autre application de vidéoconférence.