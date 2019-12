Bientôt une série avec Lucifer et Constantine ?

Attention, l’article suivant contient des spoilers (légers) sur le crossover Crisis on Infinite Earths, qui met aux prises de nombreux héros de la CW. Si vous n’avez donc pas encore vu les premiers épisodes, liés aux séries Supergirl, Batwoman et Flash, mieux vaut donc arrêter votre lecture.

Un crossover entre Lucifer et Constantine

C’était la petite surprise du début de ce crossover. Alors que Lucifer / Tom Ellis, avait juré qu’il ne participerait pas, le personnage est bien apparu, l’espace de quelques instants, face à Constantine, Mia Smoak et John Diggle. Une scène qui n’a duré que quelques minutes, mais qui constitue un clin d’œil apprécié pour les fans du Roi des Enfers.

Reste que l’on a vu à l’écran plus qu’une simple apparition, mais la confirmation, que dans la tête de la CW, Constantine et Lucifer ont à la fois une histoire commune mais aussi une alchimie évidente à l’écran. Pour ceux qui les ont vu régulièrement à l’écran, difficile de ne pas voir combien ils pourraient combiner ensemble avec efficacité.

C’est ce qu’a suggéré Marc Bernardin, de Fatman Beyond, sur les réseaux sociaux. Il propose même un titre pour ce qu’il présente comme une mini-série : Highway to Hell (un titre qui pourrait tout de même poser problème à AC/DC). Il imagine les deux personnages, rouler de Los Angeles à New York, en laissant dans leur sillage des cœurs brisés et la terre brûlée. Un concept, qui, on l’avoue, nous fait saliver.

Dear Warner Bros. TV: I would like to do a miniseries, starring @tomellis17 and @mattryanreal, following Lucifer and John Constantine as they drive from LA to NYC, leaving broken hearts and scorched earth in their wake. Call it…Highway to Hell. Give me money. pic.twitter.com/2rL44FBE1a — Marc Bernardin (@marcbernardin) December 17, 2019

Joe Henderson et Matt Ryan (l’acteur qui incarne Constantine) ont réagi sur les réseaux sociaux pour dire tout le bien qu’ils pensaient de cette idée. Il ne reste plus qu’à Warner Bros et Tom Ellis de dire ce qu’ils en pensent.

Le retour de Constantine est déjà prévu à l’écran dans la suite du crossover puis avec la 5e saison de Legends of Tomorrow. Tom Ellis verra lui la 5e et dernière saison de Lucifer être diffusée sur Netflix.