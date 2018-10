Bienvenue sur la nouvelle version de Presse-citron

Nous avons en premier lieu choisi de moderniser la palette de couleurs, tout en restant dans l’esprit Presse-citron. L’UX a été retravaillé pour faciliter la navigation et s’adapter aux normes actuelles.

Plus de vitesse, et un site orienté mobile

Les changements sur le site ne sont pas seulement esthétiques. Le but de cette mise à jour était également d’améliorer les performances de vitesse du site, mais aussi l’accessibilité sur mobile. Sous le capot, une cinquantaine de changements majeurs au niveau technique du site pour renforcer sa stabilité et la vitesse de chargement.

Vous êtes de plus en plus nombreux à nous consulter sur smartphone, et nous avons décidé de mettre l’accent sur la lisibilité du texte et la facilité d’accès à l’information sur ce support. Notre version AMP s’est aussi améliorée et est plus proche du design du site classique.

Le prochain gros chantier est l’application mobile, nous préférions dans un premier temps nous concentrer sur le site, puis le mobile.

Bien évidemment comme toute mise à jour majeure, quelques bugs subsistent, n’hésitez pas à nous les indiquer dans les commentaires.

Un immense merci à Jonathan Fovet et Alexandre Belleville qui ont travaillé main dans la main pour faire de ce projet une réalité.

Retour sur les versions précédentes

2003

2004

Et il y avait déjà une version mobile, en 2004 🙂

2005

2005 (variante)

2006

2008

2010

2014