Black Friday Amazon : les 12 offres CHOC pour ce vendredi matin 🔥

L’opĂ©ration Black Friday Amazon, Cdiscount et Fnac a officiellement dĂ©marrĂ© ce vendredi, avec des milliers d’offres incroyables disponibles Ă travers toutes ces plateformes marchandes. Les marchands ne lĂ©sinent pas sur la qualitĂ© des marques Ă prix barrĂ© : Apple, Samsung, Huawei ou Sony voient le prix tomber parfois jusqu’Ă -70%. Ci-dessous, notre sĂ©lection des deals choc du jour.

Voici les acteurs de la Black Friday Week 2019 :

Au cours du Black Friday, Amazon, Cdiscount et Fnac sont les sites les plus populaires de l’Hexagone. Chez eux, vous allez vous sentir noyĂ© dans des dizaines de pages de bonnes affaires. Pour vous aider Ă trouver les meilleures opportunitĂ©s, nous avons dressĂ© une liste des principaux produits les plus populaires pendant cet Ă©vĂ©nement. Ce guide sera mis Ă jour frĂ©quemment avec les nouvelles offres qui apparaissent et celles qui disparaissent, en fonction des ruptures de stock.

Black Friday 2019 : offres en direct

Dernière mise à jour : Vendredi 22 novembre, 7h22

Les offres folles au Black Friday Amazon

Le vĂ©ritable Black Friday est vendredi prochain, mais Amazon, Cdiscount ou encore Fnac et Darty ont dĂ©jĂ mis plusieurs offres dĂ©jĂ depuis quelques jours. DĂ©sormais, nous arrivons au milieu du mois, et les offres Ă©clair sont de plus en plus convaincantes et gĂ©nĂ©reuses, de plus cela va allez en s’amĂ©liorant. Cependant, il est important de prĂ©ciser que pour les offres actuelles les stocks très limitĂ©s et ne seront plus d’actualitĂ© d’ici quelques jours. Cela oblige Ă un minimum de rĂ©activitĂ© pour le Black Friday, mais aussi (et surtout) pendant cette semaine.

Pendant la pĂ©riode Black Friday, Amazon, Cdiscount, ou Fnac Darty, tous mettent en avant leurs promotions de diffĂ©rentes manières. On retrouve beaucoup de ventes flash ponctuelles et très limitĂ©es en termes de stock disponible, mais aussi des promotions plus Ă©tendues sur la durĂ©e, qui durent plusieurs jours et parfois jusqu’Ă la fin du Black Friday. Toutefois les ventes flash restent les plus attractives parce qu’elles concernent les plus grandes marques, avec les remises les plus fortes.

On peut s’en rendre en regardant cette liste des bons plans du Black Friday chez Amazon, Fnac ou Cdiscount, les plus grandes marques sont dĂ©jĂ bien reprĂ©sentĂ©es : Apple avec ses iPad Pro et ses MacBook Pro, le gĂ©ant Microsoft avec ses Surface Pro ou encore Sony avec ses casques Ă rĂ©duction de bruit active. Tous ces grands noms de la tech en promotion sont des affaires en or, et nous sommes justement Ă quelques semaines de NoĂ«l et des fĂŞtes de fin d’annĂ©e.

On ne le vous dira jamais assez, la plupart de ces offres ne seront pas disponibles pendant toute la durĂ©e du Black Friday, c’est pourquoi il vaut mieux se dĂ©pĂŞcher pour profiter des meilleures offres avant qu’il ne soit trop tard. Qu’il s’agisse de l’ogre Amazon, Fnac, Darty ou Cdiscount tous ont dĂ©cidĂ© d’Ă©largir cette pĂ©riode de gĂ©nĂ©reuses promotions afin de ne pas toutes les concentrer sur une journĂ©e.

Amazon prend le lead sur l’opĂ©ration

Si l’on remonte aux racines du Black Friday, c’est un Ă©vĂ©nement amĂ©ricain qui a progressivement traversĂ© l’Atlantique jusqu’en Europe, n’Ă©pargnant pas la France. De base le Black Friday concerne les boutiques physiques, mais d’annĂ©e en annĂ©e internet a prit le dessus, si bien que l’on retrouve des offres spĂ©ciales plus intĂ©ressantes sur de nombreuses catĂ©gories de produits : Ă©lectronique, informatique, jeux vidĂ©o ou encore le petit et gros Ă©lectromĂ©nager. C’est le cas notamment sur Amazon.

Pendant cette pĂ©riode de Black Friday, Amazon et Cdiscount confirment leur positionnement gĂ©nĂ©raliste, si bien qu’ils couvrent absolument tous les produits. De la cuisine au bricolage, en passant par le prĂŞt-Ă -porter. Si bien que l’opĂ©ration du Black Friday prend progressivement le dessus sur les soldes d’hivers, pour le plus grand bonheur des clients.

La grosse force du Black Friday sur Amazon, Fnac ou Cdiscount est qu’il s’agit d’une pĂ©riode oĂą l’on peut très facilement rĂ©aliser des Ă©conomies entre -10% et -30% sur les produits les plus populaires (et jusqu’Ă -70% sur les autres), ce qui n’est pas nĂ©gligeable en cette fin d’annĂ©e 2019. Cela permet d’Ă©conomiser sur les cadeaux de NoĂ«l. Des Ă©conomies, qui sur certains produits, peuvent reprĂ©senter plusieurs centaines d’euros, une aubaine pour tous les foyers français.

Attention aux ruptures de stock

Vous l’aurez compris, le Black Friday sur Amazon offre de nombreux avantages, cependant il va falloir ĂŞtre très vif. Les marques prĂ©fĂ©rĂ©es des consommateurs comme Apple, Samsung ou Huawei partent en premier et très vite, il arrive frĂ©quemment que les ruptures de stock se passent en quelques minutes. Il ne faut pas hĂ©siter trop longtemps pour saisir les bons plans et ne pas manquer les offres en cours. Quoi qu’il en soit, vous pouvez acheter sans trop rĂ©flĂ©chir puisque toutes les plateformes conservent leurs pĂ©riodes de rĂ©tractation pendant le Black Friday.

De son cĂ´tĂ©, Amazon offre 30 jours pendant lesquels le client peut changer d’avis sur son achat, mĂŞme pendant le Black Friday oĂą les prix sont cassĂ©s. Quant Ă Fnac, Darty ou Cdiscount, il est possible de renvoyer ses achats sous 15 jours pour obtenir un remboursement intĂ©gral. Vous pouvez donc vous jeter sur les ventes flash sans aucune crainte puisque vous pouvez changer d’avis.

Afin de vous garantir les meilleurs plans tout du long du Black Friday sur Amazon, Cdiscount ou encore Fnac Darty, cette liste sera fréquemment mise à jour. Nous vous conseillons de conserver cette page en la mettant en favori afin de ne rater sous aucun prétexte les meilleures offres du moment sur les produits les plus populaires du moment. Pendant cette semaine, vous allez voir passer vraiment plusieurs dizaines de milliers de promotions à travers toutes les plateformes citées, cette page sélectionne les plus intéressantes, à ne pas louper. Nous sélectionnons les meilleures promotions pour vous, en toute transparence.

