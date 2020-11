Black Friday : CyberGhost VPN casse le prix comme jamais 🔥

Les VPN semblent faire l’unanimitĂ© auprès d’une large partie de la population. Il s’agit d’une application qui fournit une connexion internet 100% sĂ©curisĂ© et intraçable que l’on peut installer sur PC, tablettes, tĂ©lĂ©phones et mĂŞme sur les tĂ©lĂ©visions connectĂ©es. Grâce aux serveurs VPN localisĂ©s dans plusieurs pays du monde, il est possible de changer sa gĂ©olocalisation extrĂŞmement facilement. Contrairement Ă ce que l’on pourrait penser, les outils VPN sont Ă la portĂ©e de tous.

Vous faites partie des internautes qui n’utilisent pas encore de VPN ? Ça tombe bien puisqu’Ă quelques jours de Black Friday, certains prestataires VPN ont dĂ©jĂ sorti leur offre. C’est le cas de CyberGhost, un acteur très rĂ©putĂ© testĂ© et approuvĂ© par nos Ă©quipes dont le prix passe de 11,99€ Ă … 2€ par mois. En plus de cette rĂ©duction de -83% valable sur sa formule 3 ans, le fournisseur rajoute 3 mois gratuits en extra.

Pour dĂ©couvrir l’offre Ă©phĂ©mère de CyberGhost VPN, c’est par ici :

Voir l’offre CyberGhost VPN

Pourquoi choisir un VPN tel que CyberGhost ?

CyberGhost rĂ©unit Ă prĂ©sent plus de 30 millions d’utilisateurs dans le monde et ce n’est pas pour rien. Son application apporte de nombreux avantages dans le contexte actuel et lorsqu’on a expĂ©rimentĂ© ce VPN, il sera difficile de s’en passer.

CyberGhost est connu pour son rĂ©seau très Ă©tendu de plus de 6 600 serveurs dans 90 pays. Vous ne trouverez pas mieux pour un VPN offrant de si bonnes performances. Grâce Ă tous les territoires couverts, vous pourrez simuler une prĂ©sence autre part dans le monde afin de dĂ©bloquer divers contenus. Les expatriĂ©s pourront retrouver leurs sites et programmes TV locaux grâce Ă un serveur en France ou dans leur pays d’origine. MĂŞme si vous ne voyagez pas, vous pourrez agrandir vos horizons et dĂ©couvrir la plateforme Hulu ou le catalogue US de Netflix avec CyberGhost.

Outre la modification de votre position rĂ©elle très pratique, l’application CyberGhost VPN sĂ©curise vos informations personnelles et vos activitĂ©s via le chiffrement AES-256 et des protocoles de sĂ©curitĂ©. Il assure Ă©galement une connexion 100% anonyme oĂą que vous soyez en masquant votre adresse IP.

Le VPN offre une bande passante et un trafic illimitĂ©s afin que vous puissiez l’utiliser chaque jour et vous protĂ©ger sans aucune restriction. Comme nos tests en tĂ©moignent, la connexion du VPN est rapide ce qui est indispensable pour les activitĂ©s de streaming et de tĂ©lĂ©chargement.

Si CyberGhost est un très bon choix, c’est aussi grâce Ă l’interface de son application sans superflu et très facile Ă prendre en main. Le VPN est multi-supports. D’ailleurs, son application VPN sur iPhone a Ă©tĂ© jugĂ©e plus qu’efficace. Aussi, il faut savoir que le logiciel VPN est utilisable sur 7 appareils en simultanĂ© ce qui est très intĂ©ressant puisque ses concurrents en proposent 5 en moyenne.

Une formule 39 mois inédite à 2€ mensuelle

En plus de ses fonctionnalitĂ©s, le tarif de CyberGhost est une raison de plus de le choisir plutĂ´t qu’un autre. Bien que le fournisseur nous ait habituĂ© Ă des prix convenables, son offre inĂ©dite de Black Friday devance toutes les autres.

Il applique une rĂ©duction de -83% sur son abonnement 3 ans qui tombe donc Ă 2€ par mois. Comme l’intĂ©gralitĂ© du service est payable en une fois, vous serez dĂ©bitĂ© 78€ contre 467€ d’ordinaire. Cerise sur le gâteau, il rajoute aussi 3 mois d’utilisation gratuits. Au final, vous obtiendrez CyberGhost pendant 39 mois Ă un prix dĂ©fiant toute concurrence.

Dernière raison qui vous fera sans doute pencher pour CyberGhost : sa mention « satisfait ou remboursé ». En effet, l’offre Black Friday est assortie d’une garantie de 45 jours. Pour ĂŞtre remboursĂ© entièrement de votre achat, vous pouvez solliciter le service client CyberGhost instantanĂ©ment depuis son chat en direct ou par e-mail Ă l’adresse support@cyberghost.ro.

Voir l’offre CyberGhost VPN