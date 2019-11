Black Friday eBay : 5 offres à ne pas rater aujourd’hui

eBay, ce n’est plus seulement une plateforme e-commerce entre particuliers. Sur le site, vous pouvez retrouver des produits vendus par des marchands pro. Ces derniers peuvent être neufs ou reconditionnés, et le vendeur est très actif durant toute l’année et propose régulièrement des prix compétitifs. Comme on pouvait s’y attendre, ce Black Friday est particulièrement intéressant chez eBay, avec des offres pouvant monter jusqu’à -70% sur certains produits très populaires.

iPad Pro, Dyson, Sony… les tops offres du Black Friday eBay

L’onglet magique sur eBay est l’onglet Bons Plans, situé dans le menu. Dans cette page dédiée, vous retrouverez tous les bons plans vendus par des vendeurs pro. Le catalogue de promotion est encore plus grand que d’habitude pour Black Friday, et certains produits très récents peuvent voir leur prix baisser. Voici notre sélection du jour :

Le Samsung Galaxy S10+ à 579€ au lieu de 1009€

Sorti lors du MWC 2019, le Samsung Galaxy S10+ nous avait impressionnés lors de notre test. Il est, avec le Note 10+, le flagship de la marque. Son prix public a bien chuté depuis quelques mois, mais nous n’avions jamais vu une aussi forte remise que cette offre eBay pour Black Friday : 579€ au lieu de 1009€.

Aujourd’hui c’est tout simplement le plus bas prix que l’on ait vu sur ce modèle. Les quantités sont limitées, soyez rapides si vous voulez en profter !

iPad Pro 11 pouces à 639€ au lieu de 899€

Si vous cherchez une tablette, il n’y a pas mieux sur le marché que l’iPad Pro. Apple est largement leader de sa catégorie, et l’iPad Pro est son modèle le plus haut de gamme. Commercialisé pour 899€, il voit son prix chuter à 639€ pour ce Black Friday chez eBay. Le 269€ d’économisés vous permettront de prendre des accessoires comme l’Apple Pencil 2 et un clavier. Il n’y a que 20 unités disponibles, soyez rapides si vous voulez en profiter !

Les ventes privées Dyson sur eBay

Comment pendant toute l’année, eBay propose une section dédiée à Dyson. Que ce soit les aspirateurs-balais comme le V7 ou le V8 ou le plus classique comme le Dyson Ball, tous les prix sont en promotion. Cerise sur le gâteau, en plus des réductions pour Black Friday eBay, toute les livraisons sont gratuites. Il y en a pour tous les prix, avec le Dyson V6 Car + Boat à 129€, le V7 Animal Extra à 259€, etc.

Vous pouvez retrouver tous les produits Dyson ici :

Le meilleur casque sans fil du marché à 219€ au lieu de 379€

Le casque sans fil à réduction de bruit Sony WH-1000 M3 est proposé à un prix cassé de 219€ au lieu de 379€ pour ce Black Friday eBay. Il est considéré par beaucoup comme le meilleur casque à réduction de bruit du marché, avec le Bose HeadPhones 700. Ces produits sont habituellement très chers et la réduction de 42% est tout simplement du jamais vu.

Comme pour l’iPad Pro 11″, les quantités sont très limitées sur ce deal, soyez rapide si vous voulez en profiter.

L’Apple Watch Series 5 à prix cassé

Autre produit leader absolu de son marché : l’Apple Watch. Le tout dernier modèle, l’Apple Watch Series 5 est proposé à 369€ au lieu de 449€. Le modèle en réduction sur eBay est celui avec le boîtier en argent et le bracelet blanc. Les gros atouts de l’Apple Watch 5 sont son intégration dans l’écosystème Apple, ses capacités de suivi sportif et son design. Le modèle n’est que très rarement en promotion, et ce prix pour Black Friday sur eBay est le meilleur constaté à aujourd’hui.

Photo, Smartphone, Maison… le plein de bons plans Black Friday eBay

La force d’eBay c’est la grande diversité de son catalogue. Le site met en avant des promotions pour Black Friday chez de grandes marques comme Dyson, Apple, Samsung ou encore Nintendo. Pour ne manquer aucun bon plan, la méthode est assez simple. Rendez-vous sur la page dédiée à l’opération sur le site d’eBay, et naviguez parmi les différentes catégories.

Uniquement dans la catégorie smartphone on retrouve des modèles comme les Samsung Galaxy Note 10, les Huawei P30 Pro, plusieurs références chez Xiaomi ou encore chez Sony, en plus des multiples iPhone en réduction. Un conseil si vous voulez faire des affaires, faites un tour sur le site :

