Black Friday Fnac, Cdiscount : qui offre les meilleurs deals samedi ?

Chez Fnac et Cdiscount, le Black Friday ne s’arrête pas le vendredi. D’ailleurs, il n’a pas non plus commence le vendredi. En effet, les deux marques ont décidé d’étendre cette journée promotionnelle un peu avant et un peu après. Et pour le plus grand bonheur des retardataires, les deux marchands français continuent de faire ces promotions ce samedi et demain. Lequel se distingue, et sur quels produits ? Réponses ci-dessous.

Fnac se distingue sur les Mac et les TV

Le marchand français Fnac met en avant sur sa page d’accueil les ordinateurs, et les téléviseurs pour ce Black Friday. En l’occurrence, il offre des promotions encore aujourd’hui sur un grand nombre d’ordinateurs de styles très différents : on a tout d’abord les Macbook Pro et MacBook Air qui sont en réduction jusqu’à -450€ (exceptionnel), mais également la Microsoft Surface Pro (-33% sur un pack complet) ou encore des ordinateurs plus classiques comme ceux de Lenovo, Asus ou Acer.

Comme vous pouvez le voir, les remises de Black Friday chez Fnac sont très compétitives, et le marchand a décidé de privilégier le haut de gamme dans le domaine de l’électronique alors que son concurrent Amazon a réduit le prix de près d’un million de références à travers toutes les catégories. Selon les chiffres communiqués, ce sont plus de 80 000 produits qui ont été et sont en promotion sur Fnac pour Black Friday. Les téléviseurs LG et Samsung sont d’autres produits très populaires qui sont en promotion à Black Friday jusqu’à -60% sur le site marchand. Vous pouvez retrouver toutes les meilleures promotions chez lui directement sur son site, en allant dans la section spécifique dédiée à l’opération.

Voir les promotions Fnac

Cdiscount mise sur la high-tech au Black Friday

Le marchand Cdiscount est le deuxième plus grand e-commerçant en France, derrière Amazon. Il s’y est pris jeudi dernier pour débuter son Black Friday, et il le terminera lundi pour le Cyber Monday. Entre ces deux dates, on retrouve aussi des dizaines de milliers de promotions sur tous types de produits. Mais il est plutôt compétitif sur les consoles de jeux vidéos comme la PS4 ou la Xbox One avec des packs en réduction jusqu’à -35%. Parmi les autres produits de prédilection de la marque, on retrouve également les aspirateurs Dyson ou encore les smartphones Samsung.

Mais Cdiscount ne s’arrête pas seulement aux produits électroniques puisque le groupe propose sur son site des remises sur des produits pour les loisirs. On retrouve ainsi des vélos, des tapis de course, mais également des vêtements pour les sportifs. A noter que la marque offre pour ce Black Friday aussi de nombreuses promotions sur des lave-vaisselle, lave-linge et autres machines à café. Les remises vont également jusqu’à près de 60% sur les plus anciens modèles de ces produits. Vous pouvez retrouver l’intégralité des offres Cdiscount directement en allant sur le site du marchand ici :

Voir les promotions Cdiscount

Fnac ou Cdiscount, qui a les meilleures promotions ?

Difficile de distinguer Fnac et Cdiscount dans la course aux promotions. En effet, les deux marchands s’appuient sur de nombreuses ventes flash pour proposer des remises à leurs clients lors du Black Friday. Cela implique que les tarifs pour un produit en particulier est limité dans le temps, et selon les stocks. Autrement dit, pour un produit donné, c’est parfois la Fnac et parfois Cdiscount qui se positionnent comme les meilleurs.

Dans tous les cas, les deux marchands tirent très bien leur épingle du jeu en ce week-end de Black Friday. Alors que Amazon semble s’être un peu calmé sur les promotions après le vendredi, les deux rivaux français maintiennent des offres ce samedi sur les marques les plus populaires du moment. Si leurs sections dédiées aux promotions Black Friday ne sont pas particulièrement intuitives, il est recommandé de chercher directement le nom (ou la marque) d’un produit pour voir ensuite toutes les remises associées. Chacun possède une section « ventes flash » pour voir les promotions limitées.

Black Friday, un événement culturel en France ?

Si Amazon a été l’un des précurseurs à lancer Black Friday en France, Fnac et Cdiscount se sont rapidement mis à la page. Ces dernières années, le volume généré par cette opération exceptionnelle à augmenter de manière exponentielle. Evidemment, des promotions jusqu’à -60% sur des produits à la mode, à 3 semaines de Noël, c’est une opportunité unique de faire des économies sur ses cadeaux.

En France, l’événement dure quelques jours et devrait générer un peu moins de 6 milliards d’euros de chiffre d’affaires pour les commerçants. Au niveau de la répartition entre le commerce en ligne et hors ligne, le second s’accapare environ 85% du marché et ne laisse finalement que peu de place aux e-commerçants pour le Black Friday. Fnac et Cdiscount font cependant partie des leaders qui investissent beaucoup pour l’opération, et qui drainent des volumes gigantesques. A titre d’exemple, le site Cdiscount est tombé jeudi soir à 18h, au moment où les offres ont été dévoilées. Le marchand a été victime de son succès, mais heureusement il s’en est rapidement remis – proposant depuis des milliers de promotions sur tous son inventaire.

Si les marchands en ligne comme Fnac et Cdiscount participent activement au Black Friday, la majeure partie des volumes est faite dans des boutiques traditionnelles. Aujourd’hui, le Black Friday est devenu un événement culturel et tout le monde s’y met – que ce soit les marchands ou les clients. Cela stimule ainsi les volumes à la fin du mois de novembre, ce qui permet à tout le monde d’être gagnant.