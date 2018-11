Black Friday Gearbest : Xiaomi, DJI, Oneplus jusqu’à -40%

Gearbest a l’habitude de casser les prix, et de faire des ventes flash très limitées en quantités. Notre sélection Black Friday Gearbest comprend des smartphones, des drones, mais aussi des produits pour la maison connectée qui sont disponibles à un prix réduit.

Toutes les offres sont actives au moment où l’on écrit ces lignes, et certaines sont limitées à 20 unités.

Black Friday Xiaomi chez Gearbest

La marque Xiaomi est connue pour l’étendue de sa gamme. Aujourd’hui nous avons des offres allant de 18€ à 1600€.

Black Friday DJI chez Gearbest

On ne présente plus DJI, le leader mondial du marché des drones. Pour Black Friday, Gearbest propose une grande partie de la gamme DJI en réduction. Voici les meilleures offres actuellement disponibles :

Black Friday OnePlus chez Gearbest

Aujourd’hui un seul modèle de OnePlus est disponible en vente flash. Elle porte sur le OnePlus 6T avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, habituellement vendu à 589€.

Le OnePlus 6T 8 Go/128 Go est disponible à 471€ au lieu de 589€ avec le code GBMPBF14

Bonus : les ampoules connectées Yeelight

Tout le monde connaît les Philips Hue, mais les Yeelight sont une alternative plus qu’intéressante. Elles sont compatibles avec Google Home et Alexa, et fonctionnent directement en Wi-Fi. Pour le Black Friday Gearbest elles sont expédiées par 2 pour 16,91€ seulement !

Mais les promotions ne se limitent pas aux produits cités ci-dessus, découvrez le reste des offres ici :

Comme toujours avec Gearbest, nous vous conseillons d’opter pour la livraison EU line pour une livraison par Colissimo.