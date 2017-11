Black Friday : le OnePlus 5 tombe à 376€ 🔥

Nouvelle vente flash pour le Black Friday, le OnePlus 5 voit son prix tomber à 376€ au lieu de 499€ lors de sa sortie.

Les promotions se multiplient pour Black Friday et le OnePlus 5 en version 64 Go est bradé à 376,00 € avec le code OctAllez1plu5fn.

Ce n’est pas la première fois que Gearbest casse le prix sur le OnePlus 5 mais le prix est rarement aussi bas. Le OnePlus 5 bénéficie d’excellentes specs et se place en concurrence frontale avec les flagship concurrents comme le Samsung Galaxy S8.

L’offre est très limitée en quantité, il ne devrait pas rester longtemps à ce prix là.

Comme d’habitude avec Gearbest, nous vous conseillons de passer par la livraison French Line qui utilise Colissimo. Si vous voulez le modèle avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, il est également en promotion pour Black Friday.