Black Friday PS4 : 5 promos impossibles à résister ce samedi 🔥

Les joueurs seront ravis de le savoir, la Sony PS4 est encore en promotion ce week-end Black Friday. Bien qu’elle soit la console de jeux vidéos la vendue au monde, la PlayStation 4 était en réduction depuis quelques jours déjà et elle le reste ce samedi et dimanche : le fabricant japonais Sony a décidé de tirer les tarifs encore plus vers le bas pour convaincre les retardataires. C’est l’occasion de la dernière chance pour eux, les stocks sont très restreints.

La PS4 devenue un incontournable au Black Friday

La PlayStation 4 est depuis plusieurs années un produit phare du Black Friday. Dans les rapports publiés les dernières années par le marchand Amazon post événement, la console de jeux PS4 figure depuis toujours dans le Top 15 des meilleures ventes de produits malgré un tarif qui soit proportionnellement plus élevés que les autres produits de ce classement. Les jeux associés à la console y figurent également. Si le géant du commerce sur internet ne communique pas sur les chiffres, il est probable que plusieurs dizaines de milliers de consoles PS4 soient écoulées pendant le Black Friday.

Elles sont finalement assez rarement vendues seules : on les retrouve dans des bundles, des packs qui incluent à la fois la console de jeux vidéos PS4 ainsi que des jeux comme Call of Duty Black Ops IV, FIFA 19, Red Dead Redemption 2 ou encore Spiderman. Le japonais Sony s’appuie sur Black Friday pour vendre ses PS4 et inciter les gens à l’acheter en promotion quelques semaines avant les fêtes de fin d’année.

Que ce soit pour offrir un cadeau de Noël ou dans l’optique d’une utilisation personnelle, la PS4 en promo à Black Friday est une excellente opportunité d’économiser jusqu’à 40% sur l’achat d’une console de jeux. Que ce soit chez Amazon (qui regroupe cependant la plupart des meilleures offres du moment), Fnac, Boulanger ou Cdiscount, la console Sony PS4 est disponible immédiatement avec une livraison avant la fin du mois de novembre. C’est donc le cadeau parfait avec une expédition quasiment immédiate.

La PlayStation 4 est la console la plus vendue du monde

Si la PS4 fait autant parler d’elle pendant le Black Friday, c’est parce que c’est une vraie référence dans l’industrie des jeux vidéos. En effet, Sony est le fabricant qui a écoulé le plus de consoles de jeux depuis ses débuts. A titre d’exemple, avant ce Black Friday, la PS4 a été vendue à 82 millions d’unités dans le monde et le groupe s’attend à en écouler 96 millions d’ici à la fin de son année fiscale. En comparaison, la Xbox One s’est vendue pour le moment à 40 millions d’exemplaires.

Ce qui est important de noter, c’est que la PS4 au Black Friday tombe à des prix vraiment adorables. Il faut distinguer tout d’abord les différents modèles qui sont en promotion : il y a la PS4 500 Go, la PS4 1 To et dans une moindre mesure la PS4 Pro 1 To. La plus vendue des trois est certainement celle du milieu, la PS4 1 To. Au niveau des tarifs avant la réduction du Black Friday, la première est vendue 299€ tandis que la seconde part pour 349€ normalement. Vous voyez donc bien que les remises offertes pendant ce week-end sont très généreuses.

Le vrai bonheur de ce Black Friday est que la version PS4 1 To avec un jeu (ou une manette) passe sous la barre des 300€, alors qu’elle est vendue 349€ toute seule pendant l’année. C’est donc un très bon plan, et ce serait dommage de se priver d’une telle opportunité pour ceux qui avaient l’intention de craquer. Attention, les stocks sont assez limités sur Amazon, il faut donc se dépêcher de choisir pour trouver le jeu qui convienne le mieux. Certains jeux associés à la console PS4 pour Black Friday sont déjà en rupture de stock.

Accessoires Sony également en réduction

Comme vous pouvez le voir plus haut, ce n’est pas juste la console de jeux Sony PS4 qui est en promotion au Black Friday. On retrouve également de nombreux accessoires qui viennent agrémenter l’expérience : il s’agit des différents jeux vidéos qui sont déjà en réduction, mais aussi des manettes plus ou moins originales, du fameux PlayStation VR (casque de réalité virtuelle) ou encore de l’abonnement au PS Plus.

Tous ces éléments font que le Black Friday est une occasion très spéciale pour Sony, qui a expliqué que l’année dernière, le même vendredi, avait été le jour le plus prolifique pour la marque depuis ses débuts, 22 ans auparavant. Si l’on ne connait pas les chiffres chez Amazon sur les consoles écoulées, Cdiscount a livré le voile sur ses performances : il aurait vendu un peu moins de 10.000 consoles de jeux PlayStation 4 sur l’année passée, et plus de 200.000 jeux vidéos associés à la console du fabricant japonais.

Avec les remises que l’on a pu observer depuis quelques jours, et aujourd’hui Black Friday encore, il est probable que les volumes de PS4 qui seront vendus dépasseront encore ceux de l’an passée. Les remises sont bien plus généreuses, vous n’avez qu’à constater les prix sur Amazon pour vous rendre compte des économies que vous pouvez faire en l’achetant lors du Black Friday.

