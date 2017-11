Black Friday : Tablette PC Microsoft Surface Pro 12.3 » à 999 au lieu de 1299 € + Google Home Mini offert 🔥

Pour le Black Friday, la FNAC continue ses grosses promos avec cette Microsoft Surface Pro vendue avec un rabais de 30% avec en cadeau un Google Home Mini.

Microsoft et Google dans le même colis ? Comment est-ce possible ? C’est pourtant l’offre proposée par la FNAC à l’occasion du Black Friday, à savoir la Tablette PC Microsoft Surface Pro 12.3 » à 999 au lieu de 1299 € avec en prime un assistant intelligent à commande vocale Google Home Mini offert.

Les caractéristiques de cette Surface Pro en font un excellent appareil professionnel nomade, qui pourra également servir pour les moments de détente, notamment pour regarder films et séries en mode tablette. Cette tablette tactile sous Microsoft Windows 10 Pro est dotée d’un écran de 12,3 pouces d’une résolution de 2736 x 1824 pixels, d’un processeur Intel Core i5, d’un SSD de 128 Go avec 4 Go de RAM et d’un lecteur de cartes mémoire.

L‘ensemble avec clavier AZERTY cover pèse seulement 786 grammes, ce qui permet d’en faire le compagnon de voyage idéal.

L’assistant vocal intelligent Google Home Mini offert avec vous permettra quant à lui de découvrir une nouvelle façon d’interagir avec vos services web préférés, comme la recherche Google ou l’écoute de musique et la gestion de vos Playlists à la voix.

Pour bénéficier de cette offre, rendez-vous sur la page FNAC dédiée : Tablette PC Microsoft Surface Pro 12.3 » à 999 au lieu de 1299 €