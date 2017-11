Black Friday : le thermostat connecté Nest à 179 euros au lieu de 249 + livraison gratuite 🔥

Le thermostat connecté Nest fait l’objet d’une belle promo Amazon pour le Black Friday.

Et si le Black Friday était l’occasion d’améliorer facilement le confort de votre intérieur ? Le thermostat Nest, intelligent et connecté, permet à des millions de foyers dans le monde d’économiser des milliards de kWh d’énergie. Il mémorise vos habitudes en baissant par exemple baisse le chauffage en votre absence. Et il détecte même le temps nécessaire pour chauffer ou rafraîchir votre maison, afin d’utiliser le minimum d’énergie.

Le thermostat Nest utilise ses capteurs et les données de géolocalisation de votre mobile pour vérifier que vous n’êtes plus là, puis se règle sur une température éco afin de vous aider à économiser de l’énergie.

La troisième génération du Nest fait en ce moment l’objet d’une belle promotion chez Amazon, puisque pour le Black Friday il est proposé à 179 au lieu de 249 euros, soit une économie de 70 euros ou 28%. De plus la livraison est gratuite.

Pour profiter de cette offre spéciale, rendez-vous sur Amazon : le thermostat connecté Nest à 179 euros au lieu de 249 + livraison gratuite.