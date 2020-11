Black Friday VPN : ExpressVPN dévoile une offre exclusive à moitié prix

Grâce à leurs atouts indéniables, les logiciels de Virtual Private Network (VPN) ont envahi le secteur de la cybersécurité. De nos jours, il est fortement recommandé d’installer une application VPN sur vos appareils car ils sont de véritables boucliers contre les menaces d’Internet (espionnage, vol de données…). Leur technologie permet même de contourner la censure et d’accéder à tous les sites internet.

Pour un fonctionnement optimal, il est nécessaire de s’équiper d’un VPN de qualité comme ExpressVPN. Il faut savoir que ce VPN premium n’est pas du genre à faire des promotions fréquemment.

Dans le cadre du Black Friday 2020, ExpressVPN a fait une exception et il propose une remise de -49% sur son forfait annuel. Le prestataire ajoute aussi 3 mois gratuits supplémentaires. C’est donc l’unique occasion pour profiter d’ExpressVPN à 6,67$ par mois au lieu de 12,95$ pendant 15 mois.

Pour voir l’offre Black Friday d’ExpressVPN :

Saisir l’offre ExpressVPN

ExpressVPN, le leader du marché des VPN

Avec plus de 3000 serveurs dans 94 pays et une bande passante illimitée, ExpressVPN n’est pas comparable aux autres Réseaux Privés Virtuels. Ce fournisseur délivre une connexion stable et rapide en toute circonstance, y compris dans les pays ayant adopté des règles de censure sur Internet comme en Chine ou dans certains pays d’Afrique et du Moyen-Orient. À ce titre, ExpressVPN est le meilleur VPN pour contourner la censure politique chinoise. Il débloque aussi Netflix et de nombreuses autres plateformes.

Côté sécurité, vous pourrez compter sur le chiffrement AES 256 bits et un camouflage de votre adresse IP réelle. Vos données personnelles et vos activités en ligne seront inaccessibles pour les personnes malintentionnées. Même votre identité restera privée. Si vous naviguez sur les Wi-Fi publics de temps à autre, c’est primordial de l’installer.

ExpressVPN vous protège également contre les fuites DNS/IPv6. Son application est dotée d’une fonction Network Lock aussi appelée Kill Switch chez d’autres fournisseurs qui vise à bloquer votre trafic web lors d’une déconnexion inopinée du VPN. En résumé, vous serez protégé quoiqu’il arrive. Grâce au Split Tunneling, vous pourrez gérer la connexion VPN de chaque application. Par exemple, il est possible de cibler uniquement votre navigateur et non votre service de messagerie web.

Si l’application ExpressVPN fait l’unanimité, c’est aussi grâce à sa grande simplicité d’utilisation. L’interface épurée permet de retrouver les commandes essentielles en un coup d’œil. Si vous débutez avec un logiciel VPN, vous n’aurez aucun problème. De toute façon, une assistance client est joignable 24h/24 et 7 jours/7 si jamais vous avez besoin d’aide.

Une offre Black Friday à moitié prix et 30 jours gratuits

L’offre spéciale Black Friday d’ExpressVPN est en ligne. Grâce à une remise de -49% sur son forfait 12 mois et 3 mois d’abonnement gratuits, elle permet aux nouveaux utilisateurs de réduire leur facture de moitié. Le tarif passe alors à 6,67$ pendant 15 mois au lieu du prix de base fixé à 12,95$ mensuels. Une très nette baisse complétée par des connexions simultanées qui vous permettront de connecter le VPN sur 5 appareils en même temps. Les installations sont quant à elles illimitées.

Notez que l’application est compatible sur macOS, iOS, Windows, Android, Linux, Fire TV et certains routeurs de marque Netgear, Asus et Linksys. Il existe même une extension disponible sur Chrome et Firefox.

Si vous n’êtes pas encore persuadé qu’ExpressVPN vaut le détour, le prestataire propose une période d’essai sans engagement qui donne droit à un remboursement sous 30 jours. Vous n’êtes toujours pas convaincu après votre test ? Contactez le support client qui procèdera directement au remboursement de votre achat.

Saisir l’offre ExpressVPN