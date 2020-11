Black Friday VPN : NordVPN offre 5x plus de temps gratuit 🔥

Le Black Friday n’Ă©pargne aucun intervenant, pas mĂŞme les fournisseurs de VPN. Les VPN sont des outils qui garantissent votre sĂ©curitĂ© et votre confidentialitĂ© sur Internet. Ă€ cĂ´tĂ© de ça, les VPN contournent tous les types de censure numĂ©rique dont les gĂ©o-blocages afin de vous laisser profiter d’internet sans restriction oĂą que vous soyez. Autant dire que ces logiciels utilisables sur ordinateurs, tablettes et smartphones sont parfaitement adaptĂ©s Ă la navigation de tous les jours.

La majoritĂ© des VPN de qualitĂ© Ă©tant payant, le Black Friday est le moment idĂ©al pour s’en procurer un Ă moindre coĂ»t, d’autant que l’offre que nous venons de dĂ©nicher ne se rencontre pas tous les jours.

En ce Black Friday 2020, NordVPN ne fait pas les choses Ă moitiĂ©. Le cĂ©lèbre prestataire VPN accorde une grosse remise sur son forfait 2 ans ce qui vous permet de rĂ©aliser 168 euros d’Ă©conomies. Comme promis, les avantages ne s’arrĂŞtent pas lĂ . En souscrivant Ă cette offre, les nouveaux utilisateurs bĂ©nĂ©ficieront de trois mois d’abonnement gratuits, ce qui Ă©quivaut Ă 2,80 euros par mois au lieu de 10,16 euros en temps normal.

Pour rĂ©aliser de superbes Ă©conomies avec NordVPN, c’est par ici :

Saisir l’offre NordVPN

Les multiples avantages de l’application NordVPN

NordVPN est une application offrant de nombreux avantages, Ă commencer par garantir des niveaux de protection Ă©levĂ©s aux internautes. La connexion NordVPN applique un chiffrement AES-256 sur l’ensemble de vos donnĂ©es. Toutes vos activitĂ©s en ligne seront Ă l’abris des regards indiscrets – annonceurs publicitaires et personnes malintentionnĂ©es.

En plus de ce mur de chiffrement dernière génération, NordVPN renforce votre anonymat en ligne en ne dévoilant jamais votre adresse IP ce qui vous assure une intraçabilité parfaite sur le net.

Grâce Ă son infrastructure rassemblant plus de 5 400 serveurs dans 59 pays du monde, NordVPN est LA solution pour dire adieu aux frontières gĂ©ographiques sur Internet. Vous pourrez ainsi accĂ©der aux sites gĂ©o-bloquĂ©s et aux services de streaming que vous souhaitez. De nombreux catalogues Netflix vous ouvriront leurs portes (amĂ©ricain, anglais, canadien…), mais aussi des programmes TV Ă©trangers en direct et en replay. Et si vous prĂ©voyez de partir en dĂ©placement Ă l’Ă©tranger, NordVPN vous accompagnera de façon Ă ce que vous ne loupiez rien de vos contenus habituels.

VoilĂ pour les principaux atouts de NordVPN, mais sachez que l’application est dotĂ©e de nombreuses fonctionnalitĂ©s amĂ©liorant considĂ©rablement votre expĂ©rience en ligne : filtre anti-malwares, protection contre les attaques DDoS et bloqueur de publicitĂ©s.

Pour finir en beautĂ©, prĂ©cisons que l’application NordVPN est utilisable sur six appareils en simultanĂ© depuis un seul compte. Question compatibilitĂ©, les principaux systèmes d’exploitation sont couverts – macOS, iOS, Windows, Android et Linux.

Pourquoi choisir NordVPN lors du Black Friday ?

NordVPN fait partie des VPN les plus hauts de gamme et, en temps normal, son service n’est pas le moins cher. Mais son offre pour le Black Friday change tout. Pendant cette pĂ©riode, le prestataire fait gagner 3 mois d’abonnement gratuits Ă ses nouveaux abonnĂ©s. Pour cela, il faudra souscrire Ă son abonnement 2 ans et rĂ©aliser le paiement en une fois.

Heureusement, cet abonnement enregistre une baisse de prix et devient accessible pour 75,65 euros contre 243,78 euros. En prenant en compte les 3 mois en plus, c’est comme si le prix revenait Ă 2,80 euros par mois.

MĂŞme pendant le Black Friday, NordVPN est soucieux de la satisfaction de ses clients et il inclut une garantie de remboursement de 30 jours. Ă€ vous d’y avoir recours si NordVPN ne vous convient pas.

Enfin, n’oubliez pas que vous pourrez partager votre VPN avec vos proches car votre abonnement intègre six connexions simultanĂ©es.

Saisir l’offre NordVPN