Black Friday Week : Kindle Paperwhite, balance connectée et Kindle Fire

Chaque année le Black Friday commence un peu plus tôt. Amazon lance son événement avec la Black Friday Week, et les premières ventes flash sont disponibles.

Pour bien commencer la semaine, Amazon propose déjà des offres très intéressantes :

La Kindle Paperwhite intègre un écran rétroéclairé pour pouvoir lire la nuit et est l’un des modèles les plus populaires de la gamme. La Nokia Body Cardio est considérée comme la meilleure balance connectée du marché. Elle permet de suivre son poids, sa masse grasse, musculaire, osseuse, son IMC, mais aussi son rythme cardiaque. C’est le dernier modèle créé par Withings avant son rachat par Nokia. Les tablettes Fire 7 et HD8 sont des tablettes d’entrée de gamme sur le marché.