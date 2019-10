Blizzard contraint d’annuler la soirée de lancement d’Overwatch sur Nintendo Switch

Un parfum de polémique pour le lancement d’Overwatch sur Nintendo Switch

Ce devait être une grande fête pour tous les amateurs d’Overwatch et de Nintendo Switch, la soirée de lancement du jeu signé Blizzard Entertainment, prévue ce soir à New-York, a finalement été annulée. Une conséquence directe de la polémique provoquée récemment par l’exclusion et la sanction contre un joueur professionnel hong-kongais de Hearthstone, ce dernier ayant eu l’outrecuidance de donner son avis sur les manifestations dans son pays… Non, mais !

La boutique Nintendo de New-York devait ainsi être le théâtre d’une grande fête autour d’Overwatch et de la Nintendo Switch, avec notamment la présence de certains doubleurs officiels du jeu et de centaines de fans. Toutefois, face au tollé provoqué par Blizzard, la division américaine de Nintendo a pris le soin d’annoncer l’annulation de la soirée.

« Veuillez noter que la soirée de lancement d’Overwatch annoncée précédemment et prévue pour ce mercredi 16 octobre au Nintendo NYC a été annulée par Blizzard. Nous nous excusons pour tout inconvénient que cela pourrait vous causer » indique ainsi de manière très solennelle le géant nippon.

Une controverse qui vient évidemment ternir le lancement d’Overwatch sur Nintendo Switch, disponible dès à présent. Si le président de Blizzard a tenté de calmer les foules tout récemment, de nombreux joueurs ont d’ores et déjà annoncé que l’affaire ne restera pas sans conséquence pour le studio américain.

La Chine trop importante pour Blizzard ?

Blizzard a rapidement été accusé de prendre parti pour la Chine, pour de pures raisons économiques. « L’action prise par Blizzard à l’encontre du joueur est affligeante, mais loin d’être surprenante. Blizzard gagne beaucoup d’argent grâce à la Chine et, désormais, l’entreprise est dans une position gênante, puisqu’elle ne peut plus respecter ses propres valeurs», expliquait un employé récemment.

Rappelons que Blizzard tiendra sa convention annuelle BlizzCon du 1er au 3 novembre à Anaheim en Californie. Une convention durant laquelle Blizzard avait été copieusement montré du doigt l’an dernier, après l’annonce de Diablo Immortal…