Pour les fêtes de fin d’année et les hivers qui couvrent les routes de neige et de verglas, la marque BMW a mis en place une carte de Noël un peu particulière pour sensibiliser à la sécurité routière.

Pendant les fêtes de fin d’année, la prudence sur la route était plus que recommandée. S’il faut bien entendu ne pas conduire en état d’ivresse, il est aussi nécessaire d’être vigilant sur la route mouillée et enneigée, un fait qui se prolonge pendant toute la durée de l’hiver et pour ceux qui partent au ski durant les vacances de février. Pour renforcer la sécurité des automobilistes, BMW a créé la « Christmas Safety Card ».

Une carte de Noël pour plus de sécurité sur la route

Dans une vidéo d’environ 70 secondes, BMW et AIR, en partenariat avec Selectron, ont mis au point une carte de Noël spéciale utilisée pour améliorer la sécurité des conducteurs sur la route. Accrochée sur le devant de la voiture, plus exactement sur le rétroviseur, cette carte est équipée d’un micro-capteur servant à détecter le mouvement de la voiture ainsi que le comportement de la conduite.

Grâce à un accéléromètre, ce capteur réagit dès que la voiture se met roule à grande vitesse dans des virages, freine brusquement et fortement ou accélère au-dessus de la limite de vitesse autorisée. Pour alerter le conducteur, une voix de père Noël crie « Ho ! Ho ! Hooo ! », vous rappelant qu’il est temps de changer votre conduite pour éviter les accidents.

Une carte connectée fiable

Cette carte de Noël connectée, qui était disponible en version limitée auprès du constructeur automobile allemand, a été testée par les conducteurs qui sont membres du groupe BMW M League et en particulier ceux qui ont participé au BMW Track Days et se sont procuré une voiture durant l’évènement. La« Christmas Safety Card » était en effet indispensable pour tester un nouveau véhicule et découvrir ses avantages tout en ayant un esprit responsable.

Pour BMW, cette carte de Noël est une sacré prouesse technique et a été conçue pour aider les conducteurs à traverser cette période d’hiver dans la plus grande sécurité.