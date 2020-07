Bon plan : Redmi Note 9 Pro, la chute libre sur Amazon 🔥

Très apprĂ©ciĂ©, le Redmi Note 9 Pro se hisse parmi le top 3 des ventes sur Amazon depuis le dĂ©but des soldes. Grâce Ă l’offre flash dĂ©voilĂ©e par le marchand, il profite du meilleur rapport qualitĂ© prix du marchĂ© dans sa catĂ©gorie. Avec cette rĂ©duction, le tĂ©lĂ©phone voit son prix baisser de 299 euros Ă 225 euros.

D’autres dĂ©clinaisons de la gamme sont aussi concernĂ©es :

Le Redmi Note 9 Pro disponible pour les soldes sur Amazon est un modèle entrĂ©e de gamme qui fait partie des meilleurs smartphones de sa catĂ©gorie —en partie grâce Ă sa puissance. Il ne peut pas ĂŞtre considĂ©rĂ© comme un appareil milieu de gamme, mais il emprunte beaucoup de caractĂ©ristiques techniques aux tĂ©lĂ©phones de ce segment. Son prix fait de lui la rĂ©fĂ©rence de son crĂ©neau, mĂŞme lorsqu’il est commercialisĂ© Ă son tarif de base de 299 euros. Cette offre flash est un plaisir qui permet de se procurer le smartphone tout en faisant des Ă©conomies de choix.

Le Redmi Note 9 Pro n’est pas le seul tĂ©lĂ©phone de Xiaomi concernĂ© par les soldes, car Amazon a aussi choisi de faire baisser les tarifs des Redmi Note 9S et Redmi Note 9. Les deux modèles ont droit Ă des prix qui se situent entre 150 et 200 euros, ce qui vous permet d’accĂ©der Ă un smartphone puissant, mais moins cher. Dans ce cas, les smartphones sauront rĂ©pondre Ă vos attentes. Si vous avez un budget un peu plus Ă©levĂ©, nous vous conseillons de vous tourner vers le Redmi Note 9 Pro, meilleur des tĂ©lĂ©phones entre les trois modèles.

Comme toutes ses offres flash, Amazon limitĂ© considĂ©rablement les stocks des exemplaires du Redmi Note 9 Pro en soldes aujourd’hui. C’est toujours le cas quand il s’agit de produits aussi populaires. Depuis son lancement, il fait partie du top des meilleures ventes sur la plateforme —un succès qui semble loin de se terminer. Dans le cadre de cette vente flash, vous pouvez Ă©conomiser 70 euros sur votre nouveau smartphone, ce qui est intĂ©ressant quand vous cherchez Ă changer de tĂ©lĂ©phone. Cependant, il faut ĂŞtre rapide Ă cause de la limite des stocks disponibles.

Le Redmi Note 9 Pro, petit prix et bonnes caractéristiques techniques

Vous ĂŞtes certain de faire des Ă©conomies si vous choisissez le Redmi Note 9 Pro Ă 225 euros au lieu de 299 euros dans le cadre de ces soldes sur Amazon. Ce modèle profite de quelques caractĂ©ristiques techniques de qualitĂ© qui font de lui un des leaders du marchĂ© des entrĂ©es de gamme. Toutes ces fonctionnalitĂ©s font de lui un modèle qui s’utilise parfaitement au quotidien pour un rapport qualitĂ©-prix indĂ©niable sur un marchĂ© très compĂ©titif.

Le Redmi Note 9 Pro profite d’un Ă©cran IPS LCD de 6,7 pouces. Xiaomi a fait le choix de se tourner vers une encoche en forme de goutte d’eau, une spĂ©cificitĂ© qu’on retrouve beaucoup sur des modèles haut de gamme. Il est assez rare qu’un smartphone entrĂ©e de gamme ait droit Ă une telle encoche pour un Ă©cran de cette taille. Évidemment, le design ne profite pas des mĂŞmes finitions que les tĂ©lĂ©phones premium, mais Xiaomi s’est appliquĂ© Ă ce que les matĂ©riaux soient quand mĂŞme Ă la hauteur des attentes.

Xiaomi a misĂ© sur le cĂ´tĂ© photo du Redmi Note 9 Pro. Pour ce faire, la marque a Ă©quipĂ© le tĂ©lĂ©phone d’un quadruple capteur module photo, dont un capteur principal de 64 Mpx, un ultra grand-angle de 8 Mpx, un macro de 5 Mpx et un ToF de 2 Mpx. EntrĂ©e de gamme ou haut de gamme, les quadruples photo sont loin d’ĂŞtre lĂ©gion partout sur le marchĂ©, sachant que mĂŞme l’iPhone 11 Pro embarque seulement trois capteurs. Évidemment, le Redmi Note 9 Pro n’est pas Ă sa hauteur, mais elle promet tout de mĂŞme des photos loin d’ĂŞtre dĂ©cevantes. Encore une fois, le smartphone s’impose sans grand effort sur son segment.

Un modèle de 2020 déjà à prix cassé

DĂ©voilĂ© il y a quelques mois, le Redmi Note 9 Pro n’a jamais bĂ©nĂ©ficiĂ© d’un tel tarif. On l’a dit, le prix initial du tĂ©lĂ©phone est dĂ©jĂ très sĂ©duisant, un point qui a encore Ă©tĂ© amĂ©liorĂ© par cette offre flash signĂ©e Amazon pour les soldes. Si la marque Redmi est indĂ©pendante, elle fait partie du groupe Xiaomi, une marque qui dĂ©voile rĂ©gulièrement de nouveaux modèles. Redmi se positionne sur le marchĂ© des entrĂ©es de gamme tandis que sa maison mère se dĂ©marque avec des modèles premium qui sont aussi rĂ©putĂ©s, Ă l’exemple du Mi Note 10 Pro.

En prenant le Redmi Note 9 Pro en soldes sur Amazon, vous avez droit Ă plusieurs petits avantages supplĂ©mentaires. Il y a d’abord le tarif, car le marchand en ligne affiche actuellement le meilleur prix du marchĂ© sur sa plateforme marchande. Le leader amĂ©ricain est Ă©galement le seul Ă proposer une pĂ©riode de 30 jours durant laquelle vous pouvez renvoyer le produit en toute tranquillitĂ©. En comparaison, les concurrents du marchand Amazon proposent seulement 14 jours.

Dans le cas oĂą le Redmi Note 9 Pro ne convient pas Ă vos attentes, ce dĂ©lai de 30 jours vous permet de procĂ©der Ă un retour avant d’ĂŞtre remboursĂ© en intĂ©gralitĂ©. Évidemment, il faut que le smartphone soit comme neuf, sinon Amazon ne pourra pas vous rembourser le produit. Ce dĂ©lai et cette assurance devraient achever de vous convaincre, sachant que le remboursement est rapide et sĂ©curisĂ©. Toutefois, il y a peu de chance que le Redmi Note 9 Pro ne vous convienne pas.

Tout l’enjeu de cette offre flash des soldes signĂ©e Amazon sera de rĂ©ussir Ă se procurer le Redmi Note 9 Pro en promo sur la plateforme marchande. Les exemplaires Ă prix barrĂ© sont très limitĂ©s, ce qui veut dire qu’ils vont partir très vite avant Ă©puisement total. Après sa sortie il y a quelques mois, c’est une chance de dĂ©couvrir ce deal aujourd’hui.

Pour voir la vente flash sur le Redmi Note 9 Pro, c’est par ici :

Voir l’offre sur Amazon