Bon plan : 10 To de stockage à seulement 187,99 € chez WD My Book

WD est un constructeur de disques durs très connu pour la qualité de ses disques durs. WD My Book est une gamme de disques durs complète et performante. Grâce à ses diverses fonctionnalités, vous pourrez sauvegarder, stocker et sécuriser facilement vos fichiers. D’autres fonctionnalités sont disponibles et sont très intéressantes. Vous pourrez retrouver ce disque dur chez Amazon au prix de 187,99 € au lieu de 260,99 €.

Une grosse capacité de stockage

Grâce à ce WD My Book, vous pourrez stocker beaucoup de fichiers ou dossier afin de ne pas les perdre. Sa fonctionnalité cloud vous permettra d’envoyer vos fichiers depuis un autre poste distant. Vous devrez le connecter à votre réseau local ou à votre box internet. Vos fichiers pourront être transférés d’un Cloud comme Google Drive ou Dropbox vers votre disque dur, ou vice versa. Une autre fonction intéressante, la sauvegarde automatique de vos fichiers. Grâce aux différents logiciels fournis avec ce disque dur, vous pourrez programmer les jours de sauvegarde automatique.

La sécurité n’a pas de prix

Votre disque dur est installé à votre lieu de travail ? Grâce à l’outil WD Security et au chiffrement AES 256 bits, vous pourrez sécuriser l’accès au disque dur. Cette fonction est également intéressante pour empêcher les enfants (ou d’autres personnes) de supprimer des fichiers par inattention. Le WD My Book est donc livré avec divers logiciels ou outils afin de vous faciliter la vie. La qualité des disques durs WD n’est plus à prouver, ils occupent énormément de foyers et de bureau.

Ce WD My Book est complet, il est compatible avec le système Windows 10 et versions antérieures. Vous êtes un utilisateur de produits Apple ? Ce disque dur est également compatible avec macOS et Time Machine. WD pense vraiment à tout le monde ! Vous pourrez retrouver le disque dur sur Amazon au prix de 187,99 € au lieu de 260,99 € soit 73 € de réduction immédiate (- 28 %).

