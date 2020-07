Bon Plan : 1000€ de réduction sur la Sony Bravia KD65AG9

Cette Sony Bravia KD65AG9 est en promotion avec une remise conséquente si vous cherchez une nouvelle télévision premium. Aujourd’hui vous pouvez l’acquérir au prix de 2 990 euros au lieu de 3 990 soit 25 % d’économie

Profiter de l’offre

La Sony Bravia KD65AG9 est vendu à un tarif premium, mais la qualité est bien au rendez-vous. Cette Bravia possède une dalle OLED 4K de 65 pouces soit 164 cm. Un écran OLED qui vous permet de profiter de noirs profonds et des couleurs resplendissantes. Grâce au processeur X1 Ultimate, vous pourrez profiter de plusieurs traitements d’images. Vous pourrez bénéficier du 4K X-Reality Pro ou même le HDR10, HDR10+ et même le Dolby Vision. Ce processeur pourra réaliser un upscale quasi parfait des sources avec une résolution inférieure.

Allo Bravia ? C’est Sony

Cette Sony Bravia KD65AG9 pourra vous obéir au doigt et à l’œil grâce à Alexa ainsi que Google Assistant. Ces fonctionnalités sont présentes grâce à Android TV. Cet OS vous permet d’accéder à un catalogue de plus de 5 000 applications. De ce fait, vous pourrez profiter de Netflix ou même Amazon Prime Vidéo. Les utilisateurs de produits Apple pourront également utiliser Airplay 2 et Homekit.

Cette télévision est également au top sur le plan du son, bonifié grâce au Dolby Atmos et un traitement Acoustic Surface. De plus, un caisson de basse est présent dans le châssis de la Sony Bravia. Une fois installés devant cette télévision sur votre canapé, vous n’aurez plus qu’à admirer son design avec des bordures ultra-fines. La KD65AG9 pourra vous fournir quatre ports HDMI 2.0, une sortie optique et une sortie casque. Vous aurez également un port composite, trois ports USB, un slot PCMCIA, une entrée antenne, deux entrées satellites et pour finir un port Ethernet.

Un bon plan à couper le souffle proposé par Boulanger. Cette Sony Bravia KD65AG0 est vendue au tarif de 2 990 euros au lieu de 3 990 euros soit 1 000 euros d’économie. Sony a vraiment le vent en poupe !

Profiter de l’offre