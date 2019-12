Bon Plan : jusqu’à 200€ remboursés chez Fnac pour la reprise d’un PC Windows 7

Si vous avez un PC depuis plusieurs années, vous avez dû voir passer plusieurs fois la notification : le support de Windows 7 prend fin dans moins d’un mois maintenant. C’est donc le moment opportun pour changer de PC et Fnac propose une offre parfaite pour passer sous Windows 10.

Ramenez un vieux PC et économisez jusqu’à 200€

L’offre Fnac est assez simple. La première étape est de choisir un PC sous Windows 10, tournant sous un processeur Intel. Pour vous faciliter la tâche, le marchand a créé un page dédiée ici. Vous y retrouverez des modèles de plusieurs marques comme Acer, Asus, Dell ou encore Microsoft.

La seconde étape est de vous rendre en magasin et de déposer au comptoir SAV votre ancien PC sous Windows 7. Votre interlocuteur vous donnera une preuve de reprise, et vous pourrez ensuite activer votre offre de remboursement chez les marques concernées. Tous les détails de l’opération se trouvent ici.

Comme nous le disions en début d’article, vous bénéficiez d’un remboursement de 200€ pour l’achat d’un PC supérieur à 1200€. Pour le reste, voici les montants auxquels vous avez droit :

40€ remboursés pour tout achat d’un PC inférieur à 399,99€

70€ remboursés pour tout achat d’un PC entre 400 et 699,99€

100€ remboursés pour tout achat d’un PC entre 700 et 1199,99€

Tous ces remboursements sont cumulables avec les offres et ventes flash actuellement en vigueur à la Fnac. Si vous PC était lent et que vous hésitiez à le changer, c’est le moment idéal.

Découvrir l’offre

Un large choix de PC Intel, une tablette Huawei offerte !

Il y a en pour tous les goûts dans les PC proposés chez Fnac. Le bon plan qui nous semble le plus intéressant aujourd’hui est le PC Gamer HP Omen 15 pouces vendu en pack avec une tablette Huawei MediaPad M5 et les Freebuds. Le prix est déjà en forte réduction de 51% (999,99€ au lieu de 2029,98€), et vous bénéficiez en plus de 100€ remboursés, ce qui en fait une offre au rapport qualité prix ultra intéressant.

Mais ce pack n’est pas le seul de la sélection Fnac, vous trouverez de l’entrée de gamme à moins de 400€, avec des modèles taillés pour les étudiants, mais aussi du très haut de gamme avec le PC hybride Microsoft Surface Book 2 à 3799€ !

Pour découvrir toute la sélection, c’est par là que ça se passe :

Découvrir l’offre