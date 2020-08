Bon plan : 3x moins cher que Dyson, l’aspirateur Dreame V11 est à prix cassé

Il y a quelques semaines, le nouvel aspirateur Dreame V11 a opéré un raz de marée sur le sol européen. Cet aspirateur sans fil, un rival direct de Dyson (et son V11), offre toutes les caractéristiques techniques pour être un excellent produit.

En bonus, AliExpress offre une réduction spéciale sur ce produit pour la rentrée. Vous pouvez l’obtenir pour 251€ seulement, contre 384€ au moment de sa sortie – en juillet dernier. C’est donc quasiment 35% de réduction immédiate sur l’aspirateur premium, ce qui le rend 3x moins cher que le fameux aspirateur Dyson V11, qui est son concurrent.

Voir l’offre sur AliExpress

En allant sur le lien ci-dessus, l’aspirateur Dreame V11 est affiché au prix de 261€. Il faudra ensuite ajouter le code promo ALIBACK10PC pour obtenir 10€ de remise en plus. Ce code est valable sur toute le site AliExpress et donnera 10€ de réduction au delà de 70€ d’achat.

Au niveau de la livraison, l’aspirateur Dreame V11 vous sera livré sous 3 jours, il est disponible dans les entrepôts français AliExpress. Vous avez ensuite 15 jours pour changer d’avis et retourner le produit pour obtenir un remboursement complet. Attention, le stock sur ces aspirateurs est très limité, il n’y en aura pas pour tout le monde.

L’aspirateur Dreame V11, une vraie pépite

Dreame est une spin-off de Xiaomi, le géant de la technologie chinois. Ce fabricant d’électroménager a mis au point une gamme d’aspirateurs sans fil qui a été reconnue par le grand public à tous les points. Au delà du design très réussi, les derniers modèles font preuve d’une robustesse et d’une efficacité sans nom.

Le nouvel aspirateur Dreame V11 intègre un moteur ultra puissant (125 000 tours par minute) qui bénéficie de 90 minutes d’autonomie. Il est aussi puissant qu’un Dyson V10 (150 AW), alors que son prix est divisé par 2. Une dizaine de modes de nettoyage permettent d’aspirer toutes les surfaces de manière très efficace : sol dur, parquet, tapis, matelas, rideaux ou encore la voiture. Dans la boite, cet aspirateur vient aussi avec 4 brosses différentes, d’un tube souple et d’un tube long pour optimiser le nettoyage.

Parmi les évolutions par rapport au précédent V9 et V10, ce nouvel aspirateur Dreame V11 arrive avec un écran OLED. Ce dernier permet de modifier le mode d’aspiration et il affiche l’autonomie et la maintenance nécessaire. C’est aujourd’hui l’un des meilleurs produits sur le marché en 2020, et les critiques (y compris sur AliExpress) sont ultra positives, à l’unanimité.

Back to School, AliExpress fait de belles offres

Pendant quelques jours, AliExpress organise un grand événement Back to School. Si vous voulez vous équiper pour la rentrée – que ce soit en électronique ou autre – le marchand se montre très généreux. Le code promo exclusif pour tous nos lecteurs, ALIBACK10PC, permet d’avoir 10€ de remise au delà de 70€ d’achat sur tout le site du e-commerce.

Parmi les produits les plus demandés, on retrouve par exemple un écran LCD de 15,6″ de chez Zeuslap qui est à 81€ au lieu de 217€ (avec le code), le bracelet Mi Band 5 qui tombe à 26€ au lieu de 49€ (sans le code) ou encore le Huawei P30 Lite qui chute à 139€ au lieu de 369€. Ce dernier est littéralement pris d’assaut, il faudra être réactif pour obtenir plus de 60% de remise sur ce téléphone premium.

Pour découvrir toutes les offres chez AliExpress, c’est ici :

Voir les offres AliExpress