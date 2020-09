Bon plan : – 46 % sur les écouteurs sans fil Aukey EP-T25

Aukey ne se repose pas sur ses lauriers et améliore constamment ses écouteurs. D’ailleurs, la marque est connue pour concevoir des accessoires pour les téléphones. Cependant, au fil du temps Aukey a su produire des accessoires pour ordinateurs et même la voiture. Nous pouvons dire que cette marque propose des accessoires selon votre besoin. Dans ce bon plan, nous vous proposons les Aukey EP-T25. Un nouveau modèle de la célèbre gamme EP pour seulement 33,99 € au lieu de 62,99 € soit 29 € de réduction immédiate.

Des AirPods Pro moins chers

Ces écouteurs sans fil proposent des drivers de 6 mm afin de restituer un son de très bonne qualité. Les aigus, les médiums ainsi que les basses sont très bien ressentis tout le long de l’écoute. Le Bluetooth 5.0 apporte une meilleure stabilité sur ces écouteurs sans fil. Celui-ci permet par la même occasion une connexion plus rapide entre les EP-T25 et votre téléphone. Les microphones placés sur chacun des écouteurs permettent de capture parfaitement votre voix pour un appel clair et précis.

Vous pourrez utiliser un seul écouteur pour écouteur de la musique ou passer un appel. D’ailleurs, ces Aukey EP-T25 permettent d’utiliser les assistants vocaux tels qu’Alexa, Siri ou même Google Assistant. Au niveau de l’autonomie, ces écouteurs true wireless peuvent tenir près de 25 heures grâce au boitier de charge fourni. D’ailleurs, le boitier est pourvu d’un port USB-C pour le charger rapidement. Une option qui est très appréciable sachant que celle-ci est habituellement présente uniquement sur des écouteurs sans fil haut de gamme.

En bref, ces Aukey EP-T25 sont d’excellents écouteurs sans fil. La réduction de bruit passive est très bonne à condition de bien choisir les embouts qui sont fournis. Dans cette version, Aukey a vraiment amélioré le microphone comparé à ses autres modèles. Ils possèdent la certification IPX5 qui leur permet d’être résistant à l’eau et à la poussière. Retrouvez ces écouteurs true wireless au prix de 33,99 € au lieu de 62,99 € soit une économie de 29 €.

