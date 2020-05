Bon Plan : 50€ de réduction sur les Facebook Portal chez Darty

Facebook a lancé il y a peu sa gamme Portal en France. Ces écrans connectés vous permettent de communiquer avec vos proches et vos collègues via WhatsApp et Messenger. L’assistant vocal d’Amazon, Alexa, est aussi intégré, ce qui lui confère toutes les capacités des Amazon Echo.

En ce moment toute la gamme de Portal est en promotion chez Darty :

Quelles sont les capacités du Facebook Portal

La gamme Portal, c’est la vision d’un assistant vocal et d’un outil d’appels visio pensée par Facebook. Comme les Amazon Echo Show, et les Nest Hub, ils combinent la présence d’un écran, d’un micro et d’une caméra pour un maximum de compatibilité. La fonction principale est donc les appels en visio sur Facebook Messenger et WhatsApp, mais les Portal en promotion chez Darty ne s’arrêtent pas là.

En effet, ils embarquent toutes les fonctionnalités des Amazon Echo, grâce à la présence d’Amazon Alexa. Vous pouvez donc interagir avec le Portal pour lui poser tout un tas de questions et lancer vos routines. Différence majeure avec le Nest Hub, vous pouvez installer des applications sur le Portal comme Spotify, FranceTV ou des jeux. Un navigateur web est également présent. Point important concernant la vie privée, vous pouvez désactiver à tout moment le micro et/ou la caméra des appareils Portal

Chaque modèle embarque aussi une gestion intelligente au niveau de la caméra. Elle va en effet pouvoir vous suivre si vous vous déplacez dans la pièce, et zoomer/dézoomer pour que tout entre dans le cadre en fonction du nombre de participants. Le Portal peut aussi être utilisé dans le cadre professionnel, avec l’intégration de Facebook WorkPlace.

C’est un produit très simple d’utilisation, qui peut largement remplacer une tablette pour communiquer avec un grand parent isolé par exemple. Le Portal Mini à 99€ chez Darty en ce moment semble idéal pour cette situation.

Quels sont les différences entre les Portal ?

Le modèle le plus abordable c’est le Portal Mini. Il embarque un écran de 8 pouces et est disponible en noir et en blanc. Le Portal classique, en promotion à 149€ chez Darty aujourd’hui, propose le même design, dans un format 10 pouces.

Le Facebook Portal+ est le flagship de la gamme, avec son immense écran de 15,6 pouces. Sa grande particularité est qu’il est rotatif, vous pouvez donc passer du mode paysage au mode portrait en fonction des situations.

Le Portal TV est un produit très différent. Il prend l’apparence d’une webcam qui vient se placer au-dessus de la télévision. Branché en HDMI, il connecte votre télévision, et vous permet de profiter d’une grande image, idéal pour les apéros visio avec vos proches.

En plus des réductions proposées aujourd’hui chez Darty, vous bénéficiez de 4 mois offerts chez Deezer pour tout achat d’un Portal. Comme d’habitude, le marchand vous permet de retourner le produit dans les 14 jours suivant sa réception. De quoi vous faire un avis définitif sur ces écrans connectés dernière génération.

