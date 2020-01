Bon plan : AirPods 2, le prix s’effondre sur Cdiscount 🔥

Pendant les soldes, les AirPods 2 ont vu leur prix chuter comme jamais. Si Apple ne parle pas de dĂ©stockage, il semblerait que les marchands Ă©coulent massivement ces excellents Ă©couteurs sans fil. Pour ceux qui attendaient cette occasion pour utiliser l’argent reçu Ă NoĂ«l, c’est le moment de passer Ă l’action. Les offres sur les AirPods 2 avec boĂ®tier sans fil sont prises d’assaut Ă ce prix-lĂ , et la rupture de stock est proche.

Le reste de l’annĂ©e, les produits Apple sont très rarement en promotion et les AirPods 2 ne font pas exception. Amateurs d’Apple ou non, ces Ă©couteurs sans fil ont rĂ©ussi Ă convaincre un grand nombre d’utilisateurs par leur design et leur qualitĂ© globale. Deux versions sont disponibles : celle avec un boĂ®tier compatible avec la recharge filaire, et celle qui propose la recharge sans fil. En ce dĂ©but de soldes, ce sont les deux modèles qui bĂ©nĂ©ficient d’une très gĂ©nĂ©reuse remise.

Avec une telle promotion sur ces AirPods 2, Cdiscount affiche les prix le plus faible de l’annĂ©e – tout aussi compĂ©titif que pendant le Black Friday. D’ailleurs, pendant cet Ă©vĂ©nement, Apple s’Ă©tait fĂ©licitĂ© d’avoir rĂ©ussi Ă Ă©couler prĂŞt de 3 millions d’AirPods dans le monde, une quantitĂ© record. En France, ils ont rapidement Ă©tĂ© pris d’assaut et les promotions n’ont durĂ© que quelques heures.

Les AirPods 2 en soldes, excellent

Cette seconde gĂ©nĂ©ration d’AirPods 2 en soldes n’a Ă©tĂ© dĂ©voilĂ©e par Apple qu’en mars 2019. Exactement comme la première version, celle-ci embarque un petit boĂ®tier blanc qui permet de ranger ses Ă©couteurs – et surtout de les recharger. Il faut donc charger le boĂ®tier lui-mĂŞme pour pouvoir ensuite recharger la paire d’AirPods 2. La version du boitier « sans fil » peut Ă©videmment aussi ĂŞtre rechargĂ©e avec un câble si besoin.

Vous pouvez donc choisir la version de votre choix que ce soit chez Amazon, Cdiscount, ou d’autres marchands. Nous vous conseillons d’opter rapidement pour l’une de ces options avant de vous confronter Ă une rupture de stock. Encore une fois, les produits de la gamme Apple sont très rarement en rĂ©duction, c’est donc une occasion unique pour s’Ă©quiper des Ă©couteurs AirPods 2 en soldes Ă un prix nettement plus faible.

L’ensemble des produits Apple en promotion

En octobre 2019, Apple a officialisĂ© ses AirPods Pro. Mais contrairement aux AirPods 2, la nouvelle gĂ©nĂ©ration d’Ă©couteurs sans fil est « intra-auriculaire ». Ces Ă©couteurs embarquent un embout en silicone qui vient directement s’adapter Ă votre oreille. En plus de cela, ils proposent un système de rĂ©duction de bruit extrĂŞmement efficace. Attention, le prix des AirPods Pro est bien plus Ă©levĂ© que les AirPods 2 classiques (279€). De plus, tout le monde n’apprĂ©cie pas le fait d’avoir des Ă©couteurs intra-auriculaires. C’est principalement pour ces deux raisons que les AirPods 2 restent donc toujours disponibles en soldes. Ils resteront d’ailleurs populaires pendant encore longtemps.

Pour les 4 prochaines semaines de soldes, Cdiscount et les autres commerçants en ligne permettent de faire des Ă©conomies sur de nombreux produits phares, que ce soit les AirPods 2, les AirPods Pro, et bien d’autres produits Apple. Toutefois, il faudra ĂŞtre assez vif pour profiter de ces offres, puisque les ruptures de stock risquent d’arriver très rapidement. Il faudra donc ĂŞtre rapide sur toutes les opportunitĂ©s que ce soit sur Amazon, Cdiscount, ou un autre marchand. Dans tous les cas, les offres ne vont pas durer sur toute la durĂ©e des soldes, et il faut donc en profiter au plus vite.

En achetant vos AirPods 2 en soldes sur Amazon, Cdiscount ou autre, vous bĂ©nĂ©ficiez d’une pĂ©riode de rĂ©tractation de 15 Ă 30 jours selon le marchand. Si vous n’ĂŞtes pas satisfait de la qualitĂ© du son (ou pour toute autre raison), vous pouvez les renvoyer et obtenir un remboursement Ă hauteur de votre achat.

