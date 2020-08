Bon plan : alternative aux AirPods, ces écouteurs sont 4x moins chers

Les AirPods ont souvent été imités, mais jamais égalés. C’est aujourd’hui de l’histoire ancienne grâce à ces Aukey EP-T20 ! Ce sont des écouteurs sans fil intra-auriculaires vendus normalement à 69,99 €. Un prix quatre fois moins cher que les AirPods qui sont quant à eux au prix de 279 €. Pour enfoncer le clou, Amazon vient de lancer une promotion sur les écouteurs de chez Aukey. Ils sont disponibles sur Amazon au prix de 39,99 € au lieu de 69,99 € soit 43 % d’économie ! Vous pourrez réaliser de belles économies en vous dirigeant sur les écouteurs de chez Aukey. À ce jour, ces écouteurs sans fil ont le meilleur rapport qualité-prix du marché ! En plus de ça, ils sont confortables et restituent un excellent son.

L’alternative aux AirPods par Aukey

Les Aukey EP-T20 possèdent de nombreuses fonctionnalités dans un prix défiant toutes concurrences. Ces écouteurs sont sans fil et proposent le Bluetooth 5.0 afin de réduire le temps de latence entre la vidéo et le son au maximum. En plus de ça, les EP-T20 ont la certification IPX5, ce qui leur permet d’assurer la meilleure étanchéité possible. Dans le but de satisfaire les utilisateurs, les écouteurs sans fil de chez Aukey permettent quatre heures d’écoute en une seule charge. Par ailleurs, le boitier de charge fourni avec les écouteurs vous rajoutera seize heures d’écoutes. En fin de compte, vous pourrez charger cinq fois vos écouteurs grâce au boitier soit 20 heures d’autonomie en général.

Vous pourrez contrôler votre téléphone grâce aux zones tactiles présentes sur les écouteurs. En soi, ces Aukey EP-T20 peuvent concurrencer des écouteurs haut de gamme tels que les AirPods ou même les Galaxy Buds. Ils restituent un son de très bonne qualité et fidèle aux désirs de l’artiste. Vous pourrez profiter d’une bonne isolation de l’extérieure grâce à la réduction de bruit passive.

Des concurrents à ne pas négliger

En bref, ces Aukey EP-T20 sont d’excellents écouteurs sans fil. Ils pourront restituer une très bonne qualité de son tout en vous isolant du monde extérieur. Les tracas d’autonomie ne seront que de l’histoire ancienne grâce à son boitier de charge qui rajoute seize heures d’écoute supplémentaire. Ces écouteurs sans fil intra-auriculaires ont la certification IPX5 ce qui vous permet de faire de l’activité physique sans risquer de les abimer à cause de la transpiration. En plus de ça, la forme des écouteurs de chez Aukey vous permettra de bien les placer sur votre oreille. Vous devrez bien choisir vos embouts afin de profiter au maximum de la qualité de son et surtout pour vous isoler des bruits extérieurs. Ils sont disponibles chez Amazon au prix de 39,99 € au lieu de 69,99 € soit 30 € de réduction (7x moins cher que des AirPods) !

