Bon plan : Amazon Music Unlimited est gratuit 3 mois (zéro engagement)

Aujourd’hui, la bataille entre les plateformes de streaming musicales fait rage. Elles ne se différencient pas beaucoup sur la quantité de contenus, et elles jouent sur la guerre des prix pour attirer le grand public.

Avec plus de 50 millions d’utilisateurs du service Amazon Music Unlimited, ce dernier se positionne devant Apple Music. Et il compte bien le distancer avec cette offre spéciale : les 3 premiers mois sont gratuits, alors qu’ils coûtent 9,99€ par mois en temps normal.

Si vous voulez accéder à cette offre (sans engagement), c’est ici :

Amazon Music Unlimited, un leader

Avec sa puissance gigantesque, Amazon est parvenu à séduire plus de 55 millions d’utilisateurs sur sa plateforme de streaming. Elle recense plus de 50 millions de titres, et vous n’aurez aucun problème pour trouver tous vos artistes préférés. Nous avions fait un test de la plateforme il y a quelques mois, et nous avons été conquis par son expérience utilisateur (aussi bien sur ordinateur que sur mobile et via les assistants vocaux Echo).

Parmi les grands avantages du service Amazon Music Unlimited, on peut citer la possibilité d’écouter ses chansons en mode hors ligne. Vous pouvez enregistrer les titres sur votre appareil et les écouter ensuite, même si vous n’êtes pas connectés à internet. C’est un bon moyen si vous écoutez la musique dans des endroits où le signal est mauvais (transports…).

Alors que Deezer ou Spotify mettent de la publicité entre chacun des titres, Amazon a décidé d’offrir pendant 3 mois son abonnement Amazon Music Unlimited. Il a décidé de gonfler les ventes de son service, quitte à perdre de l’argent sur la période. Attention, cette offre n’est pas à durée indéterminée : il faudra absolument souscrire avant le 2 juin 2020 pour en profiter.

Une promo sans engagement

Si vous êtes clients Amazon Prime (49 euros par an), il faut savoir que vous avez déjà accès à l’offre Amazon Music. Attention, celle-ci est différente de Amazon Music Unlimited dont il est question ici. En l’occurrence, Amazon Music est une version limitée qui ne contient que 2 millions de titres. Vous risquez donc d’être vite limité si vous aimez des chansons qui ne sont pas très mainstream. Cela dit, c’est une bonne alternative gratuite.

Amazon Music Unlimited est une version plus complète puisqu’elle inclut un catalogue 25 fois plus grand. Vous serez largement rassasié, c’est la même chose que sur Spotify ou Apple Music. L’offre spéciale sur 3 mois sera uniquement disponible pour ceux qui n’ont pas encore eu de compte sur la plateforme de streaming musicale. Si vous avez un compte sur Amazon, vous pouvez le lier facilement à Amazon Music Unlimited.

Par ailleurs, il faut savoir que cette offre gratuite sur 3 mois est sans engagement de durée. Comme vous pouvez le voir sur le visuel ci-dessus, Amazon précise que tout le monde peut « annuler à tout moment ». Sur le même principe qu’un Netflix, il est possible de résilier Amazon Music Unlimited en un seul clic. Le bouton n’est pas caché comme sur Canal+ ou comme chez votre opérateur télécom. Amazon joue la carte de la transparence.

