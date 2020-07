Bon plan : Amazon Music Unlimited est gratuit (3 mois) 🔥

Amazon Music Unlimited est le concurrent direct de Spotify, Deezer ou Apple Music. La plateforme de streaming musical possède la bibliothèque de musiques la plus large du marchĂ© et de nombreux avantages (mode hors connexion, sans publicitĂ©, compatibilitĂ©…). En janvier dernier, il recensait plus de 55 millions d’utilisateurs, ce qui le positionne parmi les leaders mondiaux.

Parce que le gĂ©ant Amazon prend les soldes très au sĂ©rieux, il a dĂ©cidĂ© d’offrir un accès illimitĂ© Ă son service Amazon Music Unlimited pendant 3 mois. C’est sans engagement et vous pouvez rĂ©silier (facilement) Ă tout instant. Avec cette offre spĂ©ciale, vous pouvez donc faire 3 x 9,99€ d’Ă©conomies sur ce service musical. Et si ça vous plait, vous pouvez toujours poursuivre votre abonnement.

L’offre spĂ©ciale se termine dĂ©jĂ le 21 juillet, il ne faut pas perdre de temps.

3 raisons de choisir Amazon Music Unlimited

Amazon Music Unlimited est aujourd’hui le numĂ©ro 2 du marchĂ©, juste derrière Spotify mais devant Apple Music. La plateforme a adoptĂ© une stratĂ©gie intelligente pour faire dĂ©couvrir son offre au plus grand nombre. Elle offre un service proche (mais plus limitĂ©) Ă tous ses 150 millions de clients Prime. Ces derniers bĂ©nĂ©ficient du service « Prime Music » qui permet d’accĂ©der Ă un catalogue de 2 millions de titres. C’est une bonne mise en bouche, et cela incite certains Ă migrer vers l’offre Unlimited.

1) Cette offre Amazon Music Unlimited offre plusieurs avantages, que l’on retrouve chez les meilleurs. Tout d’abord, ce sont plus de 60 millions de titres qui sont disponibles Ă tout instant depuis l’application. Vous pouvez donc accĂ©der Ă toutes ces musiques directement depuis un appareil Ă©lectronique, sans avoir besoin de tĂ©lĂ©charger le contenu. La concurrence se situe entre 50 et 60 millions de titres.

2) Ensuite, le service Amazon Music Unlimited a l’avantage d’offrir un mode « hors connexion » efficace. Il vous suffit de tĂ©lĂ©charger les titres sur votre appareil pour pouvoir les Ă©couter sans rĂ©seau. C’est pratique pour ceux qui sont dans des rĂ©gions oĂą ça capte mal, ou pour ceux qui voyagent beaucoup. Vous ne serez donc plus interrompus, vous pouvez tĂ©lĂ©charger toutes vos playlists prĂ©fĂ©rĂ©es sur votre appareil.

3) Enfin, il est important de rappeler que le service Amazon Music Unlimited vient sans aucune publicitĂ©. Alors que Spotify, YouTube Music ou Deezer mettent des publicitĂ©s entre chaque chansons, Amazon Music Unlimited a choisi de sublimer l’expĂ©rience utilisateur. Vous ne serez donc jamais dĂ©rangĂ© par une pub en interstitiel, mĂŞme si vous optez pour la version gratuite de 3 mois.

La plateforme bĂ©nĂ©ficie d’autres atouts, comme la compatibilitĂ© avec les enceintes Echo (avec l’assistant vocal Alexa). Pour les curieux, vous pouvez voir notre avis sur Amazon Music Unlimited ici après plusieurs jours d’utilisation.

ZĂ©ro engagement, c’est transparent

Alors que certains services vont volontairement cacher le bouton pour rĂ©silier (coucou Canal+), Amazon Music Unlimited est entièrement transparent. Vous pouvez vous dĂ©sabonner du service en un seul clic, comme vous le faites sur Netflix. La plateforme de streaming musical ne veut pas vous bloquer si vous aviez besoin d’annuler votre abonnement pour X ou Y raison.

Si vous ĂŞtes dĂ©jĂ client sur Amazon, mais que vous n’ĂŞtes pas clients Prime, vous pouvez facilement souscrire Ă l’offre en vous connectant simplement. Les clients Prime pourront bĂ©nĂ©ficier par dĂ©faut de Prime Music, qui est toutefois limitĂ©. Ils peuvent upgrader vers la formule Amazon Music Unlimited de la mĂŞme manière, en utilisant le mĂŞme identifiant de connexion. Attention, cette offre est uniquement accessible pour ceux qui n’ont pas encore eu de compte sur Amazon Music Unlimited.

