Bon Plan Apple : les AirPods 2 avec charge sans-fil à 169€ au lieu de 229€ sur Amazon 🔥

Avec le retrait du port jack de la majorité des smartphones actuels, les casques et écouteurs sans fil voient leur popularité augmenter. Sur le segment des écouteurs sans fil, les AirPods d’Apple sont les leaders incontestés, et le modèle en vente aujourd’hui est le plus haut de gamme, et cette baisse de prix de 60€ est la bienvenue.

Parmi les deux nouveaux modèles sortis cette année, on retrouve les AirPods 2 filaires et les AirPods 2 sans fil. Les premiers sont vendus 179€ par Apple et les seconds 229€. Avec la promotion Amazon, vous payez donc le modèle sans-fil moins cher que les AirPods 2 « classiques ». Par sans-fil, on entend la possibilité d’utiliser tous les chargeurs sans fil du marché pour recharger votre boîtier de AirPods.

L’autonomie est un point fort des écouteurs Apple, le boîtier assurant 24 heures d’utilisation sur une charge complète, et les AirPods en eux-mêmes peuvent ternir 5 heures de suite avant de votre leur batterie s’épuiser. Contrairement à ce que beaucoup de personnes croient, les AirPods ne sont pas réservés aux utilisateurs d’iPhone, iPad ou Mac, mais ils sont compatibles avec tous les produits Bluetooth, comme les smartphones Android.

Ce bon plan Amazon AirPods est une vente flash, le prix peut remonter à tout moment, soyez donc rapides si vous voulez en profiter. Acheter des AirPods chez Amazon, c’est s’assurer d’avoir toutes les garanties Apple en France, en plus d’une livraison gratuite et rapide.

Profiter de l’offre