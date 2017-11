Bon Plan Black Friday : plus de 100€ de réduction sur les OnePlus 5 🔥

Le best-seller de OnePlus, le OnePlus 5 est disponible pour le Black Friday en très forte promotion chez Gearbest.

Le flagship de OnePlus, le OnePlus 5 est en vente flash pour le Black Friday sur Gearbest et voit son prix tomber à 395,00 € avec le code OctAllez110plus.

Pour rappel le prix de lancement du téléphone est de 499€ ! Le modèle 128 Go avec 8 Go de RAM est quant à lui vendu à 431,00 € avec le code OctAllez1plus5g au lieu de 559€. Ces offres se sont multipliées ces dernières semaines, les stocks ne doivent plus être conséquents.

C’est une nouvelle fois une excellente réduction pour ce smartphone considéré comme l’un des tout meilleurs modèles du marché aujourd’hui. Rappelons que ce smartphone sous Android est doté d’un écran 5,5 pouces de résolution 1920 X 1080 et embarque l’un des tout meilleurs capteurs photo du marché, avec son double objectif permettant de réaliser des clichés avec une profondeur de champ d’une qualité exceptionnelle.

L’offre est limitée pour chaque modèle il faudra être rapide si vous voulez en profiter. Comme d’habitude avec Gearbest, nous vous conseillons de passer par la livraison French Line qui utilise Colissimo.

Profiter de l’offre