Bon plan : casque Bose et Sony, forte réduction aux French Days 🔥

Les casques sans fil des marques Bose et Sony sont considérés comme les meilleurs appareils audio pour le grand public. Que ce soit le Bose QC 35 II, les HeadPhones 700 ou encore le Sony WH-1000XM3, ces appareils connaissent un très vif succès depuis plusieurs années. Pour le plus grand bonheur des amateurs de musique, leur prix vient de chuter pour ces French Days.

Ces trois casques Bluetooth permettent d’Ă©couter la musique via son smartphone ou son ordinateur, grâce Ă une connexion sans fil. Au delĂ de la qualitĂ© du son qui est exceptionnelle, les deux appareils sont aussi connus pour avoir un système de rĂ©duction de bruit ultra efficace : vous pouvez ainsi vous couper de votre entourage (pratique dans les transports) avec ces Bose QC 35 II, Bose Headphones 700 et Sony 1000XM3 qui sont en promotion pour les French Days.

Les Bose et Sony, top qualité

Cela fait maintenant plusieurs années que ces casques Bose et Sony en promotion aux French Days sont sortis, mais cela ne les empêche pas de régner sur le marché des casques Bluetooth. Si Bose vient tout juste de dévoiler les nouveaux casques Bose Headphones 700, le précédent Bose QuietComfort 35 II reste un très bon produit et il vient à un prix plus accessible.

Du cĂ´tĂ© de chez Sony, on retrouve pour ces French Days l’excellent casque sans fil WH-1000XM3 qui est son dernier modèle disponible. Alors qu’il n’y a eu aucune remise pendant très longtemps, il est finalement en promotion pour cette fin de mois de septembre Ă seulement 299€, contre 380€ en temps normal. Cette remise de 21% par rapport au prix de base est vraiment très gĂ©nĂ©reuse, surtout quand on sait qu’il n’a quasiment jamais Ă©tĂ© en rĂ©duction.

Pour ceux qui ne veulent pas d’un casque Bose QuietComfort 35 II, Headphones 700 ou Sony WH-1000MX3, les French Days font la part belles aux Ă©couteurs sans fil Apple, les AirPods 2. Après avoir Ă©tĂ© Ă 50€ de rĂ©duction hier (samedi), ils sont dĂ©sormais toujours en promotion de 35€ sur le site marchand Cdiscount. Ce n’est pas vraiment comparable Ă un casque rĂ©ducteur de bruit, mais cela peut permettre d’aller courir avec une solution plus lĂ©gère, ou faire une rĂ©union tĂ©lĂ©phonique sans avoir de casque imposant.

Si vous hésitez encore sur ces casques sans fil en promotion aux French Days, nous ne pouvons que vous inviter à aller voir les avis et commentaires sur les sites Cdiscount et Amazon pour vous faire votre propre avis : ils sont très positifs, et cela reflète assez bien la satisfaction (et la qualité) du grand public sur ces produits électroniques.

Pourquoi acheter pendant les French Days ?

Si vous cherchez Ă prendre un très bon casque audio qui sera confortable pour vos oreilles, qui offre une très belle qualitĂ© de son et qui permet de vous isoler dans un environnement bruyant, les casques ci-dessus qui sont en rĂ©duction pour les French Days sont d’excellentes solutions. Il faut toutefois se dĂ©pĂŞcher car ces offres apparues ce dimanche ne sont pas prĂŞtes Ă rester très longtemps en ligne.

Il s’agit de très belles marques et de produits très populaires, cela reste en gĂ©nĂ©ral maximum quelques heures en ligne. Ces ventes flash sont limitĂ©es par le temps, mais aussi par les quantitĂ©s disponibles. Que ce soit les marchands Amazon ou Cdiscount qui font des rĂ©ductions sur les Bose QC 35 II, les Bose Headphones 700 ou encore le Sony WH-1000MX3, les deux marchands n’ont pas de stock illimitĂ© pour ces French Days.

Et dans tous les cas, mĂŞme si vous n’ĂŞtes finalement plus très satisfait de votre achat, vous avez toujours un droit de rĂ©tractation – mĂŞme si vous achetez ce casque pendant les French Days en promotion. En effet, Amazon offre 30 jours de retours, tandis que Cdiscount en propose 15. Cela suffit largement Ă se faire une idĂ©e, et de prendre une dĂ©cision sereinement sur le produit en question.

