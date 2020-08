Bon plan : ces 3 VPN chutent à prix cassés pour la rentrée 🔥

Le streaming, le déblocage de sites bloqués, la sécurité ou encore l’anonymat sont autant de fonctionnalités qui expliquent le succès des VPN. Ces logiciels, extrêmement simples à utiliser, permettent, en un seul clic, de faire un tas de choses sur le web. Alors que l’on est constamment espionné sur internet, ces outils assurent davantage de liberté et un anonymat intégral.

Pour avoir une bonne solution de protection de qualité, il faut parfois compter jusqu’à 10€ par mois. Heureusement, pour la rentrée, plusieurs éditeurs de VPN ont décidé de réduire leurs tarifs. Ci-dessous, nous avons fait la liste de 3 acteurs très premium, qui sont réputés pour leur fiabilité : Surfshark VPN, CyberGhost et ExpressVPN sont incontournables pour la cybersécurité.

1. Surfshark VPN propose 83% de réduction

Le premier VPN qui affiche des prix cassés ce week-end est Surfshark. Il allie facilité d’utilisation à performances et prix (très) bas. Avec plus de 1 700 serveurs dans 63 pays, il vous permettra de débloquer plein de contenus géo-limités (comme Netflix US ou UK ou encore les chaînes TV françaises à l’étranger) ou de sites censurés (comme Sci-Hub par exemple).

Grâce à son chiffrement AES-256 bits, son absence de conservation des logs et son mode Kill Switch, il assure une protection efficace pour ses utilisateurs qui peuvent ainsi chiffrer automatiquement leur données et naviguer anonymement et de manière sécurisée.

Ce week-end, et pour quelques heures encore, Surfshark VPN affiche une promotion folle de -83% sur son abonnement 2 ans. Ce dernier tombe à 40,56€ (pour 2 ans) au lieu de 237,36€, soit quasiment 200€ d’économie. À seulement 1,69€ mensuel, Surfshark met une longueur d’avance à tous ses rivaux. Aucun ne fait aussi bien sur le créneau premium, c’est un fait.

Son prix est encore plus impressionnant quand on sait qu’avec un seul abonnement à Surfshark VPN, il est possible de sécuriser un nombre illimité d’appareils connectés à internet. Vous pourrez donc protéger tous les appareils de votre famille et de votre entourage. Enfin, sa garantie de remboursement sur 30 jours vous assurera une commande sans risque puisque vous pourrez, à tout moment demander votre remboursement intégral.

2. CyberGhost VPN fait 77% de réduction

La deuxième très belle promotion VPN à prendre ce week-end est celle de CyberGhost. En effet, ce fournisseur réputé qui compte plus de 30 millions d’utilisateurs dans le monde affiche une tarification compétitive sur son abonnement 1 an avec 6 mois offerts et une réduction totale de 77%.

Au final, ce ne sont que 49,50€ que vous aurez à sortir pour 18 mois de protection, soit 2,75€ par mois à peine. CyberGhost permet une utilisation sur 7 appareils en même temps et propose une garantie de satisfait ou remboursé de 45 jours.

Grâce à son chiffrement AES 256 bits, sa stricte non conservation des logs et ses nombreux (>6 000) serveurs dans 89 pays, il offre tout ce que l’on peut attendre d’un VPN haut de gamme. C’est lui qui, sur le marché gigantesque des VPN, avance le plus grand nombre de serveurs et de pays disponibles. C’est lui qui offre donc la liberté maximale.

Que ce soit pour le streaming, le téléchargement, le contournement de la censure ou pour vous protéger sur les Wi-Fi non sécurisés (publics) et vous protéger face à l’espionnage sur internet, il vous suffira de cliquer sur un bouton et le tour est joué. Sa simplicité d’utilisation et son interface bien traduite en français font du VPN CyberGhost un des meilleurs VPN de 2020.

3. ExpressVPN : 49% de réduction + 3 mois gratuits

Enfin, l’offre d’ExpressVPN vient clôturer ces 3 bons plans du week-end. Il offre 49% de réduction et 3 mois gratuits sur son abonnement 1 an. Cela semble moins généreux que ses deux rivaux, mais vous aurez alors le meilleur VPN (du monde) en promotion, ce qui est vraiment rare.

Depuis des années, ExpressVPN trône comme LA référence sur le marché des VPN. Sa stabilité, sa vitesse, sa sécurité sans faille depuis 2009 et sa simplicité d’utilisation en font un VPN incontournable pour toute personne qui veut le meilleur avant tout.

Alors certes, ExpressVPN n’est pas le VPN le moins cher en ce moment, ni celui qui offre la meilleure réduction (comme on l’a vu avec les 2 offres ci-dessus), mais avec ses 49% de réduction et 3 mois gratuits sur son abonnement 1 an, il devient tout de suite beaucoup plus accessible financièrement.

Pour vous le procurer, vous devrez tout de même dépenser 95€ avec 15 mois de protection. C’est le prix à payer si vous cherchez la crème de la crème des VPN et ne jamais rencontrer le moindre souci avec votre service. Dans tous les cas, une garantie de remboursement de 30 jours est à votre disposition si vous souhaitez être remboursé suite à votre achat. Il n’y a donc aucun risque à essayer ExpressVPN, s’il ne vous plait pas, vous serez intégralement remboursés.

