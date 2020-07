Bon plan : comment obtenir le Xiaomi Mi 10 à partir de 1€ ?

En avril dernier, Xiaomi officialisait son Mi 10 – un smartphone premium un cran au dessus de tous ses prédécesseurs. Comme toujours, Bouygues Telecom se place comme un opérateur de référence sur les sorties de téléphones avec des offres très compétitives.

En ce moment, et pendant quelques jours encore, vous pouvez obtenir le Mi 10 de Xiaomi pour un coût initial de 1€ seulement. Pour obtenir le téléphone à ce tarif-là, il faudra cumuler une remise (sous forme de remboursement), un échelonnement du paiement sur 24 mois (7€ par mois) ainsi qu’un bonus de reprise. En parallèle, il faudra souscrire à un Forfait Sensation Avantage Smartphone 90 Go sur 24 mois également.

En prime, les écouteurs True Wireless Earphones 2 sont offerts avec le Xiaomi Mi 10.

Pour découvrir l’offre, c’est par ici :

Voir l’offre Bouygues Telecom

Pourquoi choisir le Xiaomi Mi 10 ?

Alors qu’il s’est longtemps concentré sur le marché entrée et milieu de gamme, Xiaomi a voulu titiller les géants Apple et Samsung avec sa nouvelle génération de smartphones. Dévoilé il y a quelques semaines, Mi 10 possède des caractéristiques qui en feront pâlir plus d’un. Tout d’abord, on peut citer son bel écran incurvé de 6,67 pouces en diagonale.

Le taux de rafraichissement est de 90 Hz, ce qui améliore encore la fluidité entre les écrans. C’est sur les standards de tous les nouveaux modèles premium, et cela permet de conserver une autonomie très compétitive, jusqu’à 2 jours complets. Sa batterie de 4 780 mAh peut être rechargée en 56 minutes seulement grâce à la recharge 30W par câble. Une alternative par induction (sans fil) permet de recharger le Xiaomi Mi 10 en seulement 69 minutes.

Outre l’écran et la batterie, le Mi 10 intègre le processeur le plus puissant de chez Qualcomm, le Snapdragon 865. Encore une fois, la marque a opté pour la meilleure technologie du moment. Les amateurs d’applications énergivores (comme les jeux) n’auront aucune latence. C’est également un bon moyen pour optimiser le traitement des images qui sont prises avec l’appareil photo.

Ce dernier se décompose en quatre capteurs photos à l’arrière : le capteur principal fait 108 MP, le second est un capteur ultra-grand angle de 13 MP, le troisième est un objectif macro de 2 MP et le dernier n’est autre qu’un capteur de profondeur de 2 MP. Avec cette offre, Xiaomi rattrape son retard et figure parmi les meilleurs photophones du marché. Avec Bouygues Telecom, vous pouvez l’obtenir un tarif encore plus compétitif.

Méthode pour obtenir le Mi 10 de Xiaomi à partir d’un euro ?

Par défaut, le Mi 10 est commercialisé au prix de 799€ – et il est aussi disponible à ce prix directement chez Bouygues Telecom. Toutefois, l’opérateur vous permet de réduire votre coût initial pour l’étaler dans la durée. Avec le bonus de reprise et le remboursement actuel de 50€, le téléphone devient encore plus abordable.

Voici la méthode pour l’obtenir au prix le plus bas :

Commander le Mi 10 à 151€ chez Bouygues Telecom

Profiter de 50€ de remise (sous forme de remboursement)

Échelonner le paiement sur 24 mois (7€ par mois)

Retourner son ancien mobile et toucher 100€ de bonus de reprise

Souscrire au Forfait Sensation Avantages Smartphone 90 Go sur 24 mois

La procédure est expliquée directement sur le site de Bouygues Telecom :

Voir l’offre Bouygues Telecom

Depuis l’interface de l’opérateur, vous pouvez configurer vos options selon vos besoins, et selon votre profil. Cela conditionnera alors le coût du Forfait Sensation Avantages Smartphone que vous prendrez. Par défaut, pour obtenir le Xiaomi Mi 10 à partir d’un euro seulement, il faudra opter pour l’abonnement illimité avec 90 Go de data. Vous pouvez cependant choisir une formule plus modeste, avec 60 Go par mois, contre un coût initial légèrement plus élevé.

Que contient le Forfait Sensation Avantages Smartphone ?

Comme nous l’avons dit plus haut, vous pourrez obtenir le Mi 10 à partir d’un euro seulement si vous vous engagez sur un Forfait Sensation Avantages Smartphone de 24 mois chez l’opérateur. Ce dernier contient plus ou moins de data, et cela implique que le coût initial du Mi 10 sera plus ou moins élevé. Pour obtenir le téléphone à seulement un euro, il faudra opter pour la formule avec 90 Go de données internet.

Cette dernière inclut tous les appels, SMS et MMS en illimité ainsi que 90 Go de data en France (et 35 Go en Europe). Il est au prix de 26,99€ par mois pendant la première année, puis 41,99€ par mois ensuite. Ce tarif est conditionné par le fait que le client conserve son numéro et qu’il soit client de la box Bouygues Telecom (sinon, il faut rajouter 7€ par mois). Vous pouvez déplacer les curseurs sur le site de Bouygues Telecom pour faire une simulation qui réponde le mieux à vos besoins et votre budgets.