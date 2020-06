Bon plan : comment obtenir un iPhone SE pour 1€ (astuce) ? 🔥

En avril, Apple a officialisĂ© le nouvel iPhone SE 2020. Ce dernier est le produit le plus abordable de la gamme du fabricant premium amĂ©ricain. Alors qu’il commence Ă partir de 489€ pour la version 64 Go, nous allons vous prĂ©senter une solution pour ne sortir qu’un seul euro.

Pour cela, il faudra se tourner vers Bouygues Telecom et souscrire à un Forfait Avantages Smartphone 70 Go et étaler le paiement du produit dans la durée. Plus bas sur cette page, nous vous expliquons les spécificités pour obtenir ce tarif-là .

Pour dĂ©couvrir cette offre, c’est ici :

Pourquoi prendre un iPhone SE 2020 ?

Alors qu’on ne l’attendait pas de si tĂ´t, Apple a finalement prĂ©sentĂ© son iPhone SE 2020 en plein confinement. La marque amĂ©ricaine sort ainsi sa version n°2 de son iPhone SE, après une première Ă©dition en 2016. Il s’agit encore une fois de proposer un tĂ©lĂ©phone qui soit accessible avec les dernières caractĂ©ristiques techniques. D’un point de vue design, il reprend tous les atouts de l’iPhone 8. En revanche, les performances sont dignes des smartphones de 2020.

On retrouve donc le classique Ă©crna LCD de 4,7 pouces avec le bouton physique au bas de ce dernier. Pareil, le capteur photo unique Ă l’arrière de 12 MPx est le mĂŞme que celui de l’iPhone 8. En revanche, sous le capot, cet iPhone SE 2020 est une bombe. Il vient avec la dernière puce A13 Bionic que l’on retrouve dans les nouveaux iPhone 11. Autrement dit, c’est un monstre de puissance qui vous Ă©vitera toute lenteur et qui permet d’optimiser la qualitĂ© des photos.

Nous avons eu l’occasion de tester cet iPhone SE 2020, et nous avons Ă©tĂ© conquis. C’est probablement le meilleur rapport qualitĂ© prix du marchĂ© – si l’on se cantonne au milieu de gamme. Si vous voulez en savoir davantage sur ce dernier, vous pouvez dĂ©couvrir notre vidĂ©o YouTube ici :

Comment l’obtenir Ă 1€ ?

Si vous ne voulez (ou pouvez) pas sortir quasiment 500€ d’un seul coup pour l’iPhone SE 2020, il y a une mĂ©thode habile pour Ă©taler le paiement. Chez Bouygues Telecom, on vous est demandĂ© 1€ de coĂ»t initial pour ce tĂ©lĂ©phone.

Ensuite, il faudra s’engager sur un forfait et un Ă©talement d’une partie du coĂ»t du smartphone dans la durĂ©e. Au final, vous ĂŞtes gagnants parce que cela vous offre une vraie flexibilitĂ©.

MĂ©thode pour avoir l’iPhone SE 2020 Ă 1€ :

Commander l’iPhone SE 2020 Ă 51€ sur Bouygues Telecom Profiter de la première remise de 50€ (après remboursement) Choisir le Forfait Sensation avec Avantages Smartphone 70 Go 24 mois Payer 8€ par mois durant 24 mois (Ă©talement du paiement)

Pour découvrir cette offre, c’est par ici :

Sachez par ailleurs que Bouygues Telecom avance aussi un bonus de reprise pour votre ancien smartphone. Directement sur leur site, vous pouvez Ă©valuer le montant de reprise pour votre ancien appareil, ce qui vous permet d’Ă©conomiser encore plus sur l’achat de ce nouvel iPhone SE. Au final, si vous calculez bien, cela peut mĂŞme vous faire Ă©conomiser de l’argent.

A quoi correspond le forfait associé ?

Comme nous l’avons dit plus haut, il faudra donc Ă©chelonner un paiement de 8€ sur 24 mois (ce qui revient Ă 192€ au total), ce qui reste infĂ©rieur au coĂ»t de l’iPhone SE 2020 nu. En parallèle, il faudra aussi souscrire au Forfait Sensation Avantage Smartphone 70 Go.

Ce dernier comprend tous les appels, SMS et MMS sans limité ainsi que 70 Go de données mobiles par mois. Si vous conservez votre numéro et que vous êtes clients box Bouygues Telecom, cela vous coûtera 23,99€ mensuellement pendant un an, puis 38,99€ par mois ensuite. Pour les clients qui ne sont pas clients de la box, il faudra compter 7€ de plus chaque mois. Un simulateur disponible sur le site de Bouygues Telecom vous permet de savoir combien vous payerez cet iPhone SE 2020 avec le forfait choisi.

Astuce pour Ă©conomiser sur l’iPhone SE seul

Si vous allez sur le site officiel Apple (ou chez tout autre revendeur classique), l’iPhone SE 2020 avec 64 Go de stockage est au prix officiel de 489€. Chez Bouygues Telecom, une offre vous permet de l’obtenir nu pour 459€.

Il faudra pour cela tĂ©lĂ©charger l’offre de remboursement de 50€ (car par dĂ©faut, cet appareil est Ă 509€ chez l’opĂ©rateur) qui vous fera baisser le prix Ă 459€. Vous n’aurez donc pas Ă vous engager sur un quelconque forfait mobile chez lui, ni mĂŞme Ă devoir Ă©chelonner le paiement.

Pour dĂ©couvrir cette offre, c’est par ici :

